Hükümet, yeni tedbirlerle, korona vakaları ve korona nedeniyle hastaneye kaldırılma sayılarındaki artışa bir dur demeyi umuyor. Aşağıda 14 Ekim saat 22:00’de yürürlüğe giren tedbirlerin bir özetini bulabilirsiniz.

Hazır yemek sektörü kapanıyor

Teras ve coffeshop’lar dahil hazır yemek sektöründeki bütün işletmeler kapanacak. Restoranlardan yemek alıp eve götürmeye ise izin verilecek. Coffeeshop’lardan da bir şey satın alıp eve götürmeye izin verilecek. Oteller açık kalacak, ancak yalnızca otel misafirlerine yiyecek ve içecek servisi yapılabilecek.

Saat 20:00’den sonra alkol satışı yapılmayacak

Saat 20:00 ile 7:00 arası alkollü içecek satışı yasak olacak. Bu saatler arasında dışarıda alkol almak ya da yanında bulundurmak da yasak olacak.

Ayrıca, gıda maddeleri satanlar hariç, mağazaların kapılarını en geç saat 20:00’de kapamaları gerekecek.

İçeri otuz kişiden fazla giremeyecek

İnsanların oturduğu iç mekanlarda, otuz kişiden fazla insan (personel hariç) olamayacak.

Daha fazla insanla çalışmanın gerektiği çalışma durumları için istisnalar olacak.

İçeride ve dışarıda en fazla dört kişilik gruplar

İçeride ve dışarıda, aynı evden olmayan insanların oluşturduğu gruplar, en fazla dört kişiden oluşabilecek. On üç yaşının altındaki çocuklar bu kurala dahil olmayacak.

Başbakan Mark Rutte’ye göre, bu konu tartışmaya açık bir konu değil. "Dört dörttür, bu tartışılmayacak."

Eve günde en fazla üç kişi kabul edilebilecek.

Takım halinde yapılan sporlar yetişkinlere yasak olacak

Takım halindeki amatör sporlar yetişkinlere yasak olacak. Bireysel sporlara devam edilebilecek; ama en fazla dört kişi ile (ve aralarında 1,5 metrelik mesafe korunarak).

Spor okulları açık kalacak ve on sekiz yaşına kadar olan çocuklar spor yapmaya devam edebilecek, ancak maçlar yapılmayacak. Soyunma odaları ve duşlar kapalı kalacak.

Üst düzey sporcular spor yapmaya devam edebilecek ve profesyonel futbol devam edecek.

Etkinlikler yasaklanacak

Etkinlikler yasaklanıyor. Bu yasak, büyük, küçük demeden, bütün etkinlikler için geçerli olacak. Gıda ürünlerinin satıldığı pazarlar, borsalar, kongreler, gösteriler, sinemalar ve tiyatrolar için bir istisna geçerli olacak.

Kamusal iç mekanlarda yüz maskesi takmak zorunlu olacak

İç mekanlarda, tıbbi olmayan bir yüz maskesi takmak zorunlu olacak. Bu, otuz yaşın üzerindeki herkes için geçerli olacak. Öte yandan, Rutte’ye göre, bu zorunluğun ilk önce hukuksal açıdan iyi düzenlenmiş olması gerekiyor.

Orta ve yüksek öğrenimde de (MBO, HBO ve üniversite) dersler arasında yüz maskesi takmak zorunlu olacak.

Yolculukları sınırlı tutun

Başbakan Rutte, insanların kendi memleketlerine de mümkün olduğu kadar az yolculuk etmesini tavsiye ediyor. Başbakanın sözleriyle, "Yolculuk tavsiyesi turuncu ya da kırmızı olan bir ülkeye asla gitmeyin.” Ayrıca memleketinizde yapacağınız tatiller sırasında, dışarıya gezintilerin de kısıtlanması gerekiyor.

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