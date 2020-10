Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt het donderdag "verwarrend" dat op het coronadashboard maandenlang de verkeerde ziekenhuiscijfers waren te zien. Volgens hem was het veel logischer geweest als het ministerie van Volksgezondheid van begin af aan al de ziekenhuiscijfers van stichting NICE in het dashboard had getoond, in plaats van de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kuipers refereert daarmee aan het onderzoek van NU.nl. Daaruit bleek een groot verschil te zitten tussen het aantal ziekenhuisopnames dat stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) meldde en de cijfers van het RIVM (die via de GGD's kwamen).

Sinds woensdag is het ministerie overgestapt naar de NICE-cijfers, met als gevolg dat het aantal ziekenhuisopnames ineens meer dan verdubbelde.

"Als het om ziekenhuisopnames gaat, haal je die bij de ziekenhuizen", aldus Kuipers. "Wij (het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, red.) vragen drie keer per dag actuele gegevens van alle ziekenhuizen in het land. Voor de burger is het heel verwarrend en dat is jammer."

'Een brood koop je ook niet bij de fietsenmaker'

Kuipers trekt de vergelijking met het kopen van een brood. "Dat doe je ook bij de bakker en niet bij de fietsenmaker. Als je het blijft vragen aan de fietsenmaker heeft die op een gegeven moment echt wel een brood, maar ik zou dat toch gewoon bij de bakker kopen."

De voorzitter van de raad van bestuur van het Rotterdamse Erasmus MC heeft het verschil in cijfers ook wel eens aangekaart bij het ministerie. "Wij hebben de cijfers al maanden. Het spreiden van patiënten is ook altijd gedaan op basis van de actuele getallen en niet op basis van het coronadashboard. We wisten al langer dat dat onderdeel achterliep."

Het beleid van het kabinet - en dus ook de coronamaatregelen - is wel gebaseerd op de juiste cijfers, is de overtuiging van Kuipers. Het ministerie bevestigt aan NU.nl dat "voor het maken van beleid naar allerlei databronnen" wordt gekeken. Daar horen de NICE-cijfers ook bij.