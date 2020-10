Meerdere bedrijven en instanties hebben de afgelopen periode coronasneltests ontwikkeld, waardoor het huidige testbeleid flink kan worden versneld. In Nederlandse teststraten zijn de laatste weken succesvolle proeven gedraaid met diverse sneltests. NU.nl zet de potentieelste sneltests op een rij en licht toe hoe de tests werken, hoe snel en betrouwbaar ze zijn en wanneer we ze gaan gebruiken.

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix

Hoe werkt het?

Anders dan bij andere testen, komt er bij de zogeheten SpiroNose geen wattenstaafje aan te pas. De blaastest detecteert kleine deeltjes in de lucht die mensen uitademen. Eerder is het apparaat ingezet om astma en COPD te herkennen. De lucht die mensen met longaandoeningen uitademen is namelijk anders dan die van gezonde mensen.

"Het apparaat kijkt niet alleen naar één specifiek deeltje, maar naar een combinatie. Het werkt eigenlijk net als een menselijke neus, die een combinatie van deeltjes herkent als de geur van koffie", zo zei Rianne de Vries, COO van Breathomix, eerder in gesprek met NU.nl.

Hoe snel is het?

Het apparaat kan in enkele seconden een besmetting uitsluiten.

Hoe betrouwbaar is het?

Van alle mensen die zich tijdens een proef in de Amsterdamse RAI lieten testen, kon het apparaat in drie kwart van de gevallen met zekerheid een coronabesmetting uitsluiten. Het deel van de mensen bij wie een besmetting niet is uit te sluiten, zou alsnog een reguliere coronatest kunnen ondergaan.

Gaan we de test gebruiken?

Ja. De coronablaastest kan vanaf november worden ingezet, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al enkele honderden apparaten besteld, die in eerste instantie ingezet zullen worden in de teststraten van de GGD.

De Amerikaanse 'zwangerschapstesten'

Hoe werkt het?

De sneltesten van de Amerikaanse bedrijven Becton, Dickinson and Company (BD) en Abbott (hoofdfoto), werken in principe hetzelfde als een zwangerschapstest. Net als bij de huidige PCR-test wordt een wattenstaafje in de keel en neus gestopt. Het wattenstaafje wordt vervolgens in een vloeistof gedoopt, waarna druppels op een teststrip worden gedaan.

Hoe snel is het?

Na een kwartier is op het apparaatje af te lezen of iemand wel of niet besmet is met het coronavirus.

Hoe betrouwbaar is het?

De tests zijn de afgelopen periode door Nederlandse onderzoekers in Utrecht, Breda en op Aruba onderzocht en betrouwbaar genoeg bevonden om te gaan gebruiken.

Hoogleraar medische microbiologie Marc Bonte noemde de voorlopige resultaten van de tests "erg bemoedigend". Wel zijn de tests volgens hem iets minder betrouwbaar dan de huidige PCR-tests. In vergelijking met de reguliere tests hadden de sneltests het tussen de 71,6 procent en 94,1 procent bij het rechte eind, schreef hij onlangs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Bij mensen die een lagere hoeveelheid virus bij zich dragen, valt de test iets minder vaak positief uit. Zij zijn hierdoor ook minder besmettelijk.

Gaan we de test gebruiken?

De Amerikaanse sneltests zijn onlangs goedgekeurd door het kabinet. In de komende weken wordt onderzocht op welke manier de sneltests kunnen worden gebruikt. Volgens De Jonge is het mogelijk dat de sneltests worden ingezet in de aparte teststraten voor het onderwijs- en zorgpersoneel.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een optie op in totaal 2,4 miljoen sneltests genomen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op bezoek bij TNO. (Foto: ANP)

De LAMP-test van onderzoeksorganisatie TNO

Hoe werkt het?

Ondanks wat de naam misschien doet vermoeden, heeft deze testmethode niets met een lamp van doen. Bij de LAMP-test (Loop mediAted isotherMal amPlification) komt wel een wattenstaafje kijken, waarmee net als bij de huidige PCR-test een keel- en neusmonster wordt afgenomen.

Het afgenomen materiaal wordt daarna eerst kortstondig in een apparaat verhit, waardoor het virus inactief wordt. Aan het geïnactiveerde monster worden magnetische bolletjes toegevoegd. Het virus bindt zich aan de magnetische deeltjes en kan met een magneet worden gevangen. Zo kan het virus snel worden gedetecteerd.

Hoe snel is het?

De uitslag van de test is binnen 45 minuten beschikbaar.

Hoe betrouwbaar is het?

Een praktijkproef met de sneltest in de Amsterdamse RAI heeft volgens TNO laten zien dat de uitslag voor 99 procent overeenkomt met de huidige PCR-test. "De test voldoet daarmee aan de gestelde criteria betreffende betrouwbaarheid", concludeert de GGD Amsterdam.

Gaan we de test gebruiken?

Volgens TNO staat niets meer in de weg om de test in te voeren. TNO presenteerde de resultaten van de praktijkproef donderdag aan De Jonge.