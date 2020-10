In meerdere Europese landen loopt het aantal coronabesmettingen hard op. Tsjechië, België, Rusland en Duitsland melden de hoogste cijfers sinds het begin van de COVID-19-pandemie. De Europese Commissie trekt aan de bel.

De Europese Unie (EU) meldt nu al dagelijks meer dan 100.000 positieve tests. Daarmee zijn de lidstaten de Verenigde Staten voorbijgegaan, waar gemiddeld 51.000 mensen per dag positief worden getest.

Tijdens de zomer versoepelden veel Europese regeringen hun coronamaatregelen, maar nieuwe verscherpingen zijn weer op gang aan het komen nu het aantal besmettingen op het continent oploopt.

De EU waarschuwt dat lidstaten samen maatregelen moeten nemen om een "kakofonie" aan nationale maatregelen te vermijden. "Terwijl de pandemie weer richting het niveau van maart gaat, groeit onze voorbereiding niet mee", zegt Margaritis Schinas, de vicepresident van de Commissie.

Tsjechië is koploper

In het relatief kleine Tsjechië, dat ruim tien miljoen inwoners telt, stijgt het aantal positieve tests het hardst binnen de EU. Het aantal geregistreerde besmettingen groeide donderdag met 9.544 naar 139.290.

De zorg staat er erg onder druk. De regering wil duizenden studenten geneeskunde inschakelen om bij te springen. Ook gaat het leger een noodhospitaal met vijfhonderd bedden bouwen op een evenemententerrein in Praag.

Met 95 coronagevallen per 100.000 inwoners meldt Tsjechië er ruim twee keer zo veel als Nederland. Het RIVM meldde woensdag 7.305 positieve tests, omgerekend 42 per 100.000 inwoners.

België tweede in Europa, vrees voor volle ic's

België meldde de afgelopen week ruim vijfduizend positieve tests per dag, zeiden lokale autoriteiten donderdag. Vrijdag vestigde het een nieuw record met 7.481 vastgestelde besmettingen, meer dan tijdens de coronapiek in maart en april. Onze zuiderburen meldden na Tsjechië de grootste dagelijkse toenames van het aantal positieve tests per 100.000 inwoners.

Belgische autoriteiten vrezen dat de capaciteit van tweeduizend ic-bedden halverwege november volraakt als de huidige trend doorzet. Het aantal ic-opnames verdubbelt momenteel elke twaalf dagen.

Duitsland verlaagt grens voor risicogebied

Duitsland registreerde donderdag ook een recordaantal vastgestelde besmettingen (6.638). Met zo'n acht positieve tests per 100.000 inwoners tellen onze oosterburen er nog altijd flink minder dan Nederland.

Bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers kwamen woensdag overeen dat de horeca in coronabrandhaarden om 23.00 uur dicht moet. Ook wordt het maximumaantal bezoekers van privéfeestjes in deze infectiehaarden beperkt tot tien. Duitsland wil de grens om brandhaarden aan te kunnen merken als risicogebieden verlagen.

Frankrijk kondigt noodtoestand af

In de grote steden in Frankrijk, waaronder Parijs, zal de komende vier weken een avondklok worden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wie de avondklok schendt, kan een boete van 135 euro opgelegd krijgen. Ook wordt het aantal personen dat is toegestaan bij een familiebijeenkomst beperkt tot zes.

Frankrijk meldde woensdag 22.591 nieuwe positieve coronatests. Het is de derde keer in zes dagen tijd dat er dagelijks meer dan twintigduizend nieuwe positieve tests bij komen. "We moeten reageren", aldus president Emmanuel Macron. Hij stelt dat het land niet de controle kwijt is over het virus, maar dat de situatie wel zorgelijk is.

Rusland verlengt schoolvakanties

Buiten de Europese Unie gaat het in Rusland hard. Met zo'n 145 miljoen inwoners meldde het land donderdag nog eens 13.754 nieuwe positieve tests, ook de grootste stijging sinds het begin van de pandemie. Met negen positieve tests per 100.000 inwoners telt het land er net iets meer dan Duitsland.

In totaal heeft Rusland inmiddels 1,3 miljoen coronagevallen ontdekt sinds het begin van de pandemie. Alleen in de Verenigde Staten, India en Brazilië zijn meer besmettingen aan het licht gekomen.

De autoriteiten in Moskou hadden de schoolvakantie al verlengd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze willen volgens lokale media straks studenten voor de klas zetten. Zo kunnen oudere leerkrachten worden beschermd tegen het virus. Zij moeten lessen op afstand gaan begeleiden.