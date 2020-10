De coronablaastest, die de druk op teststraten flink zal moeten verminderen, kan vanaf november worden ingezet, meldt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge donderdag.

Eerder zijn al proeven gedaan in de teststraat in RAI Amsterdam, in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en in het LUMC.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft enkele honderden apparaten besteld. Die zullen in eerste instantie worden ingezet in de teststraten van de GGD.

De apparaten kunnen na enkele seconden een besmetting uitsluiten. Als een besmetting niet kan worden uitgesloten, kunnen alsnog op de reguliere manier met wattenstaafjes monsters worden genomen.

De blaastest detecteert kleine deeltjes in de lucht die mensen uitademen. Zo is het apparaat eerder ingezet om astma en COPD te herkennen. De lucht die mensen met longaandoeningen uitademen, wijkt af van de lucht die anderen uitademen.

"Het apparaat kijkt niet alleen naar één specifiek deeltje, maar naar een combinatie. Het werkt eigenlijk net als een menselijke neus, die een combinatie van deeltjes herkent als de geur van koffie", zo zei Rianne de Vries, COO van Breathomix, eerder in gesprek met NU.nl.