Zorgpersoneel, zestigplussers en kwetsbare groepen krijgen voorrang bij de inenting tegen COVID-19 zodra de eerste goedgekeurde vaccins in de EU beschikbaar zijn, meldt het dagelijkse bestuur van de Europese Unie in een in Brussel gepubliceerde vaccinatiestrategie.

Ook moet prioriteit worden gegeven aan mensen met essentiële beroepen en personen die geen afstand van anderen kunnen houden, stelt de Europese Commissie. De vaccins zullen op basis van de bevolkingsgrootte worden verdeeld over alle lidstaten.

De Europese Commissie koopt de vaccins namens de lidstaten bij de farmaceuten in om te voorkomen dat de EU-landen op eigen houtje moeten onderhandelen en er zo kostbare tijd verloren gaat.

De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan voor voldoende capaciteit te zorgen om te kunnen vaccineren. Het gaat daarbij om voldoende getraind personeel en medisch en beschermend materiaal. De vaccins moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

De Europese Unie heeft honderden miljoenen doses besteld van het coronavaccin dat Johnson & Johnson ontwikkelt. Momenteel doet het bedrijf klinisch onderzoek en daar doen zo'n 60.000 proefpersonen aan mee. Het Leidse vaccinbedrijf Janssen Vaccines maakt deel uit van Johnson & Johnson. De EU heeft ook orders uitstaan bij andere vaccinontwikkelaars.