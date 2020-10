De snelle coronatest die onderzoeksorganisatie TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met de sneltest laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

TNO en de GGD Amsterdam voerden de proef samen uit bij de teststraat in de RAI. Aan mensen die zich daar lieten testen werd gevraagd of ze ook een monster wilden afstaan voor deze proef, zodat de uitslagen daarvan vergeleken konden worden. Zo werden bijna negenhonderd monsters verkregen.



Uit de vergelijking kwam naar voren dat het percentage terecht positieve uitslagen en het percentage terecht negatieve uitslagen overeenkwamen met de uitslagen van de PCR-test. "De test voldoet daarmee aan de gestelde criteria betreffende betrouwbaarheid", concludeert de GGD Amsterdam. TNO voegt eraan toe dat nu niets meer in de weg staat van verdere invoering.

De test van TNO, ook wel LAMP-test (Loop mediAted isotherMal amPlification) genoemd, geeft binnen drie kwartier tot een uur een uitslag. Bij de PCR-test is dat 24 tot 48 uur.

TNO presenteert de resultaten van de praktijkproef deze donderdag aan minister Hugo de Jonge.

Meerdere soorten sneltests in omloop

De afgelopen periode zijn er proeven gedaan met meerdere soorten sneltests in Nederland. Sneltests van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott waren de eerste sneltests die vorige week werden goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.

Daarnaast ontwikkelde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een razendsnelle blaastest. Hiervan heeft het ministerie al honderden apparaten besteld.