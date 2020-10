Op veel plekken in Nederland was het woensdagavond druk in de horeca in de laatste uren voordat cafés en restaurants de deuren moesten sluiten. In Den Haag legde de politie een feest stil, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Beelden van feestende mensen op het Plein in Den Haag leidden woensdagavond tot ophef op onder meer sociale media. Op de beelden zijn mensen te zien die op de voorlopig laatste avond dat de horeca open was zingen en dansen in een volle partytent.

"Dit is volstrekt onverantwoord. Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de intensive care (ic) liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de situatie en welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers", zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag in een verklaring.

Een woordvoerder van de politie bevestigt woensdagavond in gesprek met NU.nl dat het feest dat op de beelden te zien is, is stilgelegd door handhavers van de gemeente en de politie. Over eventuele boetes kan de woordvoerder nog niets zeggen.

44 Cafégangers vieren feest in Den Haag vlak voor sluiting horeca

'Hufterige actie naar ondernemers'

Ook in de Tweede Kamer leidden de beelden tot ophef. "Terwijl wij hier spraken, was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn", zei PvdA-voorman Lodewijk Asscher tijdens het debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer.

"Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander!", reageerde minister Ank Bijleveld van Defensie op Twitter.

In een verklaring laat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten afstand te nemen van de beelden. "In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel. Het doet ook afbreuk aan de zorgvuldig opgebouwde status van veilige horeca die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden. Het doet afbreuk aan de warme steun uitgesproken voor de sector in het Tweede Kamerdebat vanavond, slechts een paar meter verderop."

"Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan", aldus algemeen directeur Dirk Beljaarts.

Sinds 22.00 uur geldt een gedeeltelijke lockdown

Dinsdagavond maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens een persconferentie bekend dat cafés en restaurants de komende vier weken de deuren moeten sluiten vanwege het toenemende aantal positieve coronatests in Nederland. De gedeeltelijke lockdown ging woensdagavond om 22.00 uur in. Ook mag er in heel Nederland na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht worden.

Premier Rutte zei in de persconferentie dat het aantal besmettingen in de horecagelegenheden weliswaar relatief klein is, maar dat het bezoeken van de horeca wel tot veel contactmomenten leidt. Hotels mogen overigens wel openblijven. Ook is het nog wel mogelijk om eten bij restaurants af te halen.

Uit een rondgang van NU.nl bleek eerder al dat Nederlanders er woensdagavond massaal op uit gingen om een hapje te eten in een restaurant. Het aantal reserveringen lag zo'n 22 procent hoger dan op een normale woensdag, becijfert boekingsplatform BookDinners. Bij dat platform, waar de KHN mede-initiatiefnemer van is, zijn zo'n tweeduizend restaurants aangesloten.