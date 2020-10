De druk op teststraten zou binnenkort verlicht kunnen worden door een razendsnelle blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix. Afgelopen weken heeft het apparaat meegedraaid op een Amsterdamse teststraat en de eerste resultaten zijn positief, bevestigt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) woensdag aan NU.nl na berichtgeving door de Volkskrant.

De blaastest draaide mee met een teststraat in de Amsterdamse RAI als deel van een onderzoek van de GGD Amsterdam, het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het LUMC. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al enkele honderden apparaten besteld, die in eerste instantie ingezet zullen worden in de teststraten van de GGD.

In Amsterdam namen achttienhonderd personen de blaastest af nadat ze de reguliere coronatest met een wattenstaafje hadden gedaan. Van alle mensen die zich lieten testen, kon het apparaat in drie kwart van de gevallen met zekerheid een coronabesmetting uitsluiten.

Mogelijk zou dit apparaat, dat in enkele seconden al een besmetting kan uitsluiten, de druk op teststraten enorm kunnen verlichten. Het deel van de mensen bij wie een besmetting niet is uit te sluiten, zou dan nog een reguliere coronatest kunnen ondergaan.

Apparaat leert patronen in adem herkennen

De zogeheten SpiroNose is in het verleden ingezet om longaandoeningen zoals astma en COPD te herkennen. Het apparaat detecteert kleine deeltjes in de lucht die mensen naast CO2 en waterdamp uitademen. Die lucht is namelijk anders bij zieke dan bij gezonde mensen.

"Het apparaat kijkt niet alleen naar één specifiek deeltje, maar naar een combinatie. Het werkt eigenlijk net als een menselijke neus, die een combinatie van deeltjes herkent als de geur van koffie", aldus Rianne de Vries, COO van Breathomix, in gesprek met NU.nl.

Door een grote database van verschillende zieke en gezonde mensen op te bouwen heeft het apparaat uiteindelijk corona leren herkennen, zegt De Vries. Ze verwacht dat het apparaat steeds nauwkeuriger zal worden, naarmate meer mensen de blaastest afnemen en de algoritmes meer data kunnen vergelijken.