Dzięki nowym środkom bezpieczeństwa rząd ma nadzieję, że zatrzyma wciąż rosnącą liczbę infekcji i leczeń szpitalnych spowodowanych koronawirusem. Poniżej przedstawiamy przegląd środków bezpieczeństwa, które wejdą w życie w środę 14 października o godzinie 22:00.

Lokale gastronomiczne zostaną zamknięte

Zamknięte zostaną wszystkie lokale gastronomiczne, w tym również ogródki i coffeeshopy. Zamawianie na wynos jest dozwolone zarówno w restauracjach jak i w coffeeshopach. Hotele mogą pozostać otwarte, ale będą serwować dania i napoje tylko gościom hotelowym. Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20:00

Sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach od 20:00 do 7:00 jest zabroniona. W tych godzinach zabronione jest również spożywanie lub posiadanie przy sobie alkoholu na zewnątrz.

Ponadto, wszystkie sklepy muszą być zamknięte najpóźniej o 20:00, nie dotyczy to sektora spożywczego.

W pomieszczeniach nie więcej niż 30 osób

W środku pomieszczeń zamkniętych nie może przebywać razem więcej niż trzydzieści osób (nie wliczając personelu).

Wyjątki stanowią pewne sytuacje w pracy, które wymagają współpracy większej liczny osób.

W pomieszczeniach i na zewnątrz grupy do max. 4 osób

W pomieszczeniach i na zewnątrz obowiązuje reguła dotycząca zgromadzeń, zgodnie z którą tylko 4 osoby mogą przebywać razem, z wyjątkiem osób z tego samego gospodarstwa domowego. Nie dotyczy to dzieci poniżej trzynastego roku życia.

Według premiera Marka Rutte nie powinno podlegać to dalszej dyskusji: „Cztery to cztery, bez dyskusji”.

W domu możesz przyjmować co najwyżej 3 gości każdego dnia.

Sporty zespołowe zabronione dla dorosłych

Zespołowe sporty rekreacyjne są zabronione dla dorosłych. Sporty indywidualne mogą dalej być uprawiane, ale tylko w grupach do czterech osób, zachowując bezpieczną odległość. (1,5 metra od siebie).

Siłownie pozostają otwarte, a dzieci do osiemnastego roku życia mogą nadal uprawiać sport, ale zawody zostaną odwołane. Szatnie i prysznice pozostaną zamknięte.

Zawodowi sportowcy mogą nadal uprawiać sport i rozgrywki profesjonalnej piłki nożnej będą dalej kontynuowane.

Organizacja wydarzeń zabroniona

Zabrania się organizowania wydarzeń dotyczących wszelkich eventów i imprez, bez względu na to, czy są one duże czy małe. Wyjątek stanowią targi spożywcze, giełdy, konferencje, pokazy, kina i teatry.

Wymagane maseczki na twarz w zamkniętych miejscach publicznych

Noszenie niemedycznej maseczki na twarz jest obowiązkowe w pomieszczeniach publicznych. Dotyczy to wszystkich osób powyżej trzynastego roku życia. Jednak, zdaniem premiera Rutte, obowiązek noszenia maseczki powinien najpierw zostać prawidłowo uregulowany prawnie. Również w szkołach średnich i wyższych (MBO, HBO i uniwersytet) obowiązkowe jest noszenie maseczki na twarz między zajęciami.

Ograniczone podróże

Premier Rutte radzi, aby podróżować jak najmniej, również we własnym kraju. „Nigdy nie wyjeżdżaj na wakacje do kraju, w którym obowiązuje pomarańczowy lub czerwony kod dotyczące porady turystycznej” - powiedział premier. Ponadto, ilość wyjazdów podczas wakacji we własnym kraju również powinna być ograniczona.

