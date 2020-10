Het verbod op het gebruik en het bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht gaat niet door omdat het in strijd is met het gedoogbeleid, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie woensdag. Het kabinet kondigde de maatregel dinsdag aan om de uitbraak van COVID-19 in te dammen.

In Nederland is het bezit en de verkoop van softdrugs strafbaar, maar worden deze onder bepaalde voorwaarden gedoogd. Mensen mogen onder meer tot vijf gram cannabis bezitten. Ook mogen coffeeshops softdrugs verkopen. Afgesproken is dat het Openbaar Ministerie het bezit en de verkoop onder deze voorwaarden niet vervolgt.

Bij de persconferentie kondigde het kabinet ook de sluiting van coffeeshops aan, net als alle horecazaken en terrassen. Afhalen is nog wel toegestaan bij coffeeshops.

Het verbod op het bezit en het gebruik van alcohol in openbare ruimten tussen 20.00 uur en 07.00 uur blijft wel van kracht. Ook de verkoop van alcohol is na 20.00 uur niet toegestaan.

De boete voor het consumeren of op zak hebben van alcohol na dat tijdstip bedraagt 95 euro. Het ministerie gaf woensdag aan dat het alcoholverbod geregeld gaat worden via lokale noodverordeningen van veiligheidsregio's.