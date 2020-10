Huisartsen hebben in de afgelopen twee weken 38.000 minder verwijzingen naar het ziekenhuis uitgeschreven dan ze naar schatting zouden hebben gedaan zonder de COVID-19-uitbraak. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag. Het gaat om een verschil van 18 procent met de 'normale' situatie. Ook de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) trekt woensdag aan de bel. De acute zorg raakt mogelijk verstopt vanwege de toename van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Sinds de uitbraak in maart begon hebben er al 891.000 minder verwijzingen plaatsgevonden dan in een situatie zonder de pandemie. Deze schatting is opgesteld op basis van de aantallen uit voorgaande jaren.

NZa-voorzitter Marian Kaljouw spreekt van een "verontrustende ontwikkeling" en roept patiënten op om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts. "Zeker in deze tijd van verschil in afschaling tussen ziekenhuizen is het belangrijk dat alle beschikbare capaciteit optimaal benut en eerlijk verdeeld wordt."

In de zomer en de eerste weken van september lag het aantal huisartsenconsulten wel weer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Wel waren meer van die consulten korte gesprekken van minder dan vijf minuten.

NVSHA vreest dat acute zorg 'in de knel' komt

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) zegt woensdag te vrezen dat de spoedeisende hulp "in de knel" gaat komen. Deze dreiging ontstaat doordat steeds meer bedden bezet worden door patiënten die niet kunnen worden doorverwezen naar verpleegafdelingen of de intensive care.

De NVSHA roept op tot het goed naleven van de coronamaatregelen om de druk op ziekenhuizen af te laten nemen en zo doorstroming te bevorderen. Ook wil de vereniging nauwer betrokken worden bij het landelijke overleg over de aanpak van de COVID-19-uitbraak.