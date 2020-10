Rusland heeft woensdag voor de tweede keer een vaccin voor het coronavirus goedgekeurd. In tegenstelling tot westerse landen wacht het land de uitslag van de gebruikelijke klinische proeven onder grote groepen mensen niet af. Het komt de Russen op veel kritiek te staan van de wetenschappelijke gemeenschap.

Het nieuwe vaccin is ontwikkeld door het Siberische Vector Instituut, dat vorige maand een vroeg stadium van de tests met het vaccin doorliep. Geen van beide vaccins wordt momenteel nog bij het grote publiek toegepast. Daarvoor wil het land wachten tot de afronding van de laatste tests.

Op de Russische staatstelevisie zei president Vladimir Poetin dat de productie van het eerste en tweede vaccin snel opgeschaald moet worden. Ook zal het vaccin in het buitenland gepromoot worden.

Kritiek op snelle goedkeuring

In augustus keurde Rusland al het vaccin Spoetnik V goed, gemaakt door het Gamaleya Instituut in Moskou. Poetin zei destijds dat het vaccin veilig is. Volgens hem zou zelfs een van z'n eigen dochters ermee ingeënt zijn.

Normaal moet de veiligheid en effectiviteit van een vaccin onder groepen van duizenden mensen getest worden. Rusland wacht de uitslag van deze proeven niet af om de vaccins goed te keuren. Wetenschappers in andere landen hebben dit fel bekritiseerd.

De gezondheidsorganisatie WHO heeft Rusland toestemming gevraagd om de Spoetnik V onder de loep te nemen om de betrouwbaarheid te garanderen.

Coronavirus maakt ook in Rusland een opmars

Net als in veel andere Europese landen maakte het coronavirus de afgelopen weken een grote comeback in Rusland. Woensdag meldde de coronataskforce ruim 14.000 nieuwe positieve tests in het afgelopen etmaal, een nieuw dagrecord. Ook steeg het officiële dodental met 239 naar 23.205.

Sinds twee weken moeten middelbare scholieren in de hoofdstad Moskou, waar het gros van de besmettingen is vastgesteld, hun lessen online volgen. Maar Russische autoriteiten zien nog geen reden om terug te vallen op strengere lockdownmaatregelen.

"Wij vinden de situatie beheersbaar en verdere beperkingen op de economie niet nodig", zei vicepremier Tatiana Golikova woensdag tijdens een regeringsbijeenkomst onder leiding van Poetin.