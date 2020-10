Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd om te onderzoeken of restaurants die niet tegelijkertijd als café fungeren, open kunnen blijven. Het OMT kwam maandag bijeen en besloot dat de meeste eet- en drinkgelegenheden dicht moeten om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar bood een opening voor restaurants.

Het kabinet besloot dinsdag toch restaurants, lunchrooms en cafés te sluiten. Maar het OMT is van mening dat restaurants mogelijk wel open kunnen blijven als een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Besmettingen in de horeca vinden vooral in cafés plaats, en in mindere mate in restaurants. Openstelling van restaurants kan onderzocht worden als de bediening mondkapjes of zogenoemde faceshields gebruikt. Er mogen dan niet meer dan vier gasten aan een tafel zitten en het restaurant moet "bij voorkeur" om 22.00 uur dicht.

Of het kabinet alsnog gaat kijken of restaurants open kunnen blijven, is nog maar de vraag. Premier Mark Rutte gaf dinsdag in zijn persconferentie nog aan juist te werken aan eenvoudige regels. Het kabinet schrapte juist uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde culturele instellingen.

Deskundigen van het OMT zijn het niet eens over de vraag of mbo- en hbo-scholen en universiteiten open moeten blijven. Nu al geven deze instellingen vooral online les, maar de virusbestrijders vragen zich af of "hier een tijdelijke fysieke onderwijsstop passend is".



Voor basis- en middelbare scholen is het advies duidelijk: die moeten openblijven. Voor het basisonderwijs geldt dat "in die leeftijdscategorie weinig infecties voorkomen". Voor beperkingen op basisscholen is dus geen aanleiding, aldus het OMT.