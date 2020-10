Het bestuur van de Wereldbank heeft dinsdag ingestemd met een bedrag van 12 miljard dollar (ongeveer 10,2 miljard euro) aan coronahulp voor ontwikkelingslanden. Met de financiering moeten ontwikkelingslanden coronavaccins, tests en medicatie kunnen inkopen om deze vervolgens beschikbaar te kunnen stellen aan hun inwoners.

Het financieringsplan is onderdeel van een pakket van in totaal 160 miljard dollar. Met het geld van de Wereldbank, een instantie die leningen verstrekt aan ontwikkelings- en middeninkomenslanden om armoede te bestrijden, moeten de ontwikkelingslanden tot juni volgend jaar geholpen worden om de coronacrisis door te komen.

Volgens de Wereldbank omvat het financieringsprogramma ook technische hulp voor de ontvangers, zodat deze landen zich kunnen voorbereiden op grootschalige inzet van vaccinaties. De instantie wil duidelijk maken aan farmaceutische bedrijven dat ook in ontwikkelingslanden veel vraag is naar coronavaccins en dat daar ook geld voor is.

In maart stelde de Wereldbank ook al een miljardenfinanciering beschikbaar voor ontwikkelingslanden. Het noodpakket bestond destijds uit maximaal 12 miljard dollar.