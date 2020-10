Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen gaan de Nederlandse GGD's flink opschalen. Op 12 oktober werden zo'n 42.800 tests per dag afgenomen, eind december moeten dit er minimaal 80.000 zijn. Dat meldt koepelorganisatie GGD GHOR in de nacht van dinsdag op woensdag in de Roadmap testen en traceren.

De GGD GHOR licht in de routekaart de aanvullende maatregelen toe die de testcapaciteit in het land moeten vergroten. Zo zijn er verschillende gesprekken gevoerd met marktpartijen over de oprichting van zogenoemde XL-testlocaties, waar tussen de 2.500 en 5.000 test per dag afgenomen kunnen worden.

In de eerste verkennende gesprekken is onderzocht of de marktpartijen kunnen bijdragen in de vorm van personeel, locaties en projectmanagement. Veel van de partijen hebben aangegeven dit te kunnen doen, schrijft de GGD GHOR. Eind november hoopt de koepelorganisatie de eerste XL-testlocatie te kunnen realiseren.

De GGD's gaan daarnaast ook zelf inzetten op het uitbreiden van de al bestaande en het openen van nieuwe testlocaties. De landelijke beschikbaarheid van testlocaties moet worden verbeterd door de inzet van mobiele testunits, die op verzoek van een lokale GGD ingezet kunnen worden.

'Sneltests kunnen versterking in virusbestrijding betekenen'

De GGD GHOR zegt daarnaast te verwachten dat sneltests binnen een afzienbare tijd beschikbaar zullen zijn. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte vorige week bekend dat de eerste sneltests, die na een kwartier al een uitslag geven, zijn goedgekeurd. Hoe deze tests precies kunnen worden ingezet, moet nog worden onderzocht.

Deze sneltests kunnen volgens de GGD GHOR een "versterking in de bestrijding van het virus betekenen". "Cruciaal daarbij is dat centraal wordt bepaald welke sneltests voor welke doelgroepen beschikbaar

komen, dat er centrale inkoop en toedeling plaatsvindt en dat de inzet wordt ingebed in of tenminste gekoppeld wordt aan de huidige test- en ICT-infrastructuur."

Bron- en contactonderzoek blijft deels in handen patiënt bij te weinig capaciteit

De GGD GHOR zegt de capaciteit rondom het bron- en contactonderzoek de komende tijd verder uit te willen breiden. Op 9 oktober werd bekend dat alle GGD's hun bron- en contactonderzoek deels in de handen van de patiënt legden. Medewerkers konden het aantal positieve tests niet meer bijbenen en daarom werd er volgens een risicogestuurde werkwijze gewerkt. Per patiënt wordt een afweging gemaakt of diegene zelf zijn laatste contacten kan bellen of dat de medewerkers van de GGD moeten helpen.

Dit beleid wordt doorgezet zolang er per dag meer onderzoeken moeten plaatsvinden dan beschikbaar zijn, schrijft de GGD GHOR. Op dit moment hebben de GGD's een capaciteit om tot tweeduizend positieve tests per dag een kwalitatief goed en uitgebreid bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dinsdag werden bijna 7.400 positieve tests gemeld.