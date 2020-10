Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdagavond op een persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aan. In dit artikel geven we antwoord op de meestgestelde vragen die op ons reactieplatform NUjij binnenkwamen.

Volgens mij mogen wedstrijden bij amateursporten wel doorgaan onder de achttien jaar. Klopt dit?

Tot achttien jaar mag in teamverband worden gesport, maar er mogen geen wedstrijden plaatsvinden. Er geldt een uitzondering voor topsporters.

Wat is nu de situatie in sportscholen?

Sportscholen mogen openblijven. Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga en spinning) geldt een maximumaantal van dertig personen per binnenruimte. Teamsporten mogen met maximaal vier personen worden beoefend.

Omdat het om een binnenruimte gaat, zullen mondkapjes er binnenkort verplicht zijn. Het is nog niet duidelijk of sporters ook tijdens het sporten zelf een mondmasker moeten dragen.

Hoe zit het als ik buiten wil sporten?

Sporten als hardlopen mogen in de buitenlucht door groepen van maximaal vier personen worden beoefend. Zij moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand houden. Amateursportwedstrijden worden afgelast. Trainingen met maximaal vier deelnemers kunnen doorgaan.

Er is niets gezegd over contactberoepen. Ik neem aan dat dit doorgang heeft.

Mensen met een contactberoep mogen hun werk blijven uitvoeren. Wel geldt er straks een mondkapjesplicht in binnenruimtes, voor zowel het personeel als klanten.

Gaan sauna's ook dicht?

Over sauna's heeft premier Rutte niet specifiek iets gezegd. Daar geldt de regel van maximaal dertig aanwezigen.

Mag je op het werk vergaderen?

Voor iedereen geldt dat moet worden thuisgewerkt, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt ook voor vergaderingen. Deze moeten zoveel mogelijk virtueel plaatsvinden. Als vergaderingen toch op locatie moeten plaatsvinden, geldt een groepsgrootte van maximaal vier personen.

Zijn er ook uitzonderingen op het maximum van dertig mensen, bijvoorbeeld voor theaters?

Nee. De uitzonderingen die voor sommige theaters golden, komen te vervallen. Het maximale aantal personen in een publieke binnenruimte staat voor alle gelegenheden in Nederland op dertig personen.

Wij zijn een gezin van zes met vier kinderen onder de dertien jaar. Mogen we opa en oma nog bezoeken met z'n allen?

Ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Het dringende advies is om als huishouden met maximaal drie personen een ander huishouden te bezoeken. Daarom is het veiliger om niet met het hele gezin op bezoek te gaan. Hou bij het bezoek ook altijd 1,5 meter afstand van ouderen.

Koopavonden zijn verboden en winkels moeten om 20.00 uur dicht. Dat is tegenstrijdig toch?

Winkels in de detailhandel die normaal gesproken tot 20.00 uur open zijn, hoeven niet eerder dicht. Zaken die alleen tijdens koopavonden tot 20.00 uur of later open zijn, moeten op het gebruikelijke tijdstip de deuren sluiten. Supermarkten mogen na 20.00 uur openblijven, maar mogen dan geen alcohol meer verkopen.

Mag je nog met het openbaar vervoer (ov) reizen, of alleen als het echt nodig is?

Voor het ov zijn geen specifieke nieuwe maatregelen afgekondigd. Wel roepen Rutte en De Jonge iedereen op om de bewegingen te beperken en zo min mogelijk te reizen.

Blijven attractieparken (zoals de Efteling) met de huidige maatregelen open?

Op zogenoemde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak, met uitzondering van de detailhandel en markten voor levensmiddelen. Hieronder vallen ook attractieparken. Wel moeten eet- en drinkgelegenheden in de parken (met uitzondering van afhaallocaties) dicht.

Hotels mogen eten en drinken blijven serveren. Is dit roomservice of mag het restaurant of café voor hotelgasten wel openblijven?

Eet- en drinkgelegenheden in hotels mogen openblijven, maar alleen hotelgasten ontvangen. Maximaal vier personen uit verschillende huishoudens mogen bij elkaar zitten. Tussen 20.00 en 7.00 uur mag geen alcohol worden verkocht.