Van een verbod op evenementen tot het afgelasten van alle amateurteamsporten: het kabinet kondigde dinsdagavond een nieuw maatregelenpakket af om het coronavirus te beteugelen. Waarom het kabinet voor deze nieuwe maatregelen heeft gekozen.

"Toen we hier drie weken geleden stonden, telden we 3.000 besmettingen per dag. Inmiddels zijn dat er bijna 7.400", begon minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond zijn toespraak, nadat premier Mark Rutte de maatregelen had bekendgemaakt.

"Twee weken geleden lagen er 690 mensen met corona in het ziekenhuis. Nu zijn dat er 1.410", voegde De Jonge daaraan toe. "Het aantal mensen dat besmet is, moet dalen."

Volgens De Jonge kan dat doel in grote lijnen bereikt worden door minder met elkaar af te spreken en het aantal reisbewegingen te beperken. "Daar zijn alle maatregelen op gericht. Dat is het doel van deze gedeeltelijke lockdown."

Van die besmettingen vindt het overgrote deel (bijna 60 procent) plaats in de thuissituatie. Kanttekening: de GGD's slaagden er in slechts 17 procent van de gevallen in om een besmetting te traceren. Veel vaker is een besmetting dus niet te herleiden tot een bron.

Om besmettingen in de thuissituatie terug te dringen, mogen thuis maximaal drie gasten per dag ontvangen worden.

61 Zoveel besmettingen per dag zijn nodig voor minder maatregelen

Vooral jongeren worden besmet

Maar het coronavirus gaat natuurlijk niet vanzelf in huizen rond; dat wordt uiteindelijk door een van de huisgenoten ergens anders opgelopen. Het is volgens Rutte een belangrijke reden om de horeca te sluiten.

"In de groep tussen 20 en 24 jaar vinden veel besmettingen plaats (vorige week 4.800 van de in totaal ruim 41.000 besmettingen, red.). Dat gebeurt in de horeca of op het werk", aldus Rutte. "Daarnaast zien we ook een stijging van het aantal positieve tests bij horecamedewerkers."

Om te voorkomen dat jongeren vanwege de sluiting van de kroegen thuis bij elkaar samenkomen, mag na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht worden en mag je na dat tijdstip ook niet meer met alcoholische dranken over straat lopen.

De beperking van de groepsgrootte (maximaal vier personen op 1,5 meter afstand van elkaar) moet er ook voor zorgen dat mensen elkaar minder ontmoeten. "In kleinere groepen kunnen minder mensen tegelijkertijd worden besmet", aldus Rutte.

291 Horeca dicht en mondkapjesplicht: dit zijn de nieuwe maatregelen

Minder reisbewegingen betekent minder contact

Om ervoor te zorgen dat mensen elkaar op het werk minder besmetten, drong Rutte er bij werkgevers nog maar eens op aan om personeel echt alleen naar kantoor te laten komen als het niet anders kan.

Ook een beperking van het aantal reisbewegingen moet tot minder contact tussen mensen leiden. En dus zijn alle amateursportwedstrijden afgelast en klonk de zeer dringende oproep om er tijdens vakanties in eigen land zo min mogelijk op uit te gaan. Reizen naar een gebied met een oranje of rood reisadvies is voor het kabinet helemaal uit den boze.

Van de dichte horeca tot een verbod op evenementen: alles is gericht op een periode van zoveel mogelijk sociale onthouding. Het coronavirus moet niet de kans krijgen zich nog verder te verspreiden binnen Nederland. "Het gaat pijn doen, maar dit is de enige manier", aldus Rutte. "Het gaat ook niet om één sector of één vorm van vrijetijdsbesteding. Het gaat om knoppen waar we tegelijkertijd aan draaien. Het is een optelsom."