Het kabinet heeft dinsdagavond een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes aangekondigd. In ruimtes als scholen, winkels, musea, vliegvelden, cafés en restaurants is het dragen van een niet-medisch mondmasker binnenkort verplicht voor alle Nederlanders die ouder dan dertien jaar zijn.

Rutte benadrukte dat er voorafgaand aan de mondkapjesplicht nog enig "juridisch" werk te verzetten is. Tot die tijd geldt een "dringend mondkapjesadvies", aldus de premier.

In horecagelegenheden geldt de mondkapjesplicht ook, maar Rutte meldde dinsdagavond ook dat de horeca vanaf woensdag voorlopig de deuren moet sluiten. Ook mag er in heel Nederland na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht worden.

Begin oktober werd voor publieke binnenruimtes en contactberoepen een dringend mondkapjesadvies afgegeven. Diverse brancheorganisaties spraken vrij kort daarna de hoop uit dat binnenkort een definitieve plicht zou volgen, vanwege de geringe handhaafbaarheid van het advies.

Rutte hoopt door middel van het besluit de mondkapjesdiscussie "voor eens en altijd te beslechten". Het mondkapjesadvies is sinds de start van de pandemie hét onderwerp van discussie. Nederland wijkt af van andere Europese landen, die ervan overtuigd zijn dat de beschermingsmiddelen besmettingen kunnen voorkomen.

Volgens Nederlandse experts was daar te weinig overtuigend bewijs voor. Zo zouden grote groepen Nederlanders wekenlang een mondmasker moeten dragen om één besmetting te voorkomen.