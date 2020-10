Met nieuwe maatregelen hoopt het kabinet de oplopende aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen. Een overzicht van de maatregelen die woensdag om 22.00 uur ingaan.

Horeca gaat dicht

Alle horecazaken gaan dicht, ook terrassen en coffeeshops. Eten afhalen bij restaurants mag wel. Afhalen is ook toegestaan bij coffeeshops. Hotels mogen openblijven, maar alleen hotelgasten eten en drinken serveren.

Geen alcoholverkoop na 20.00 uur

De verkoop van alcoholische dranken tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt verboden. Ook is het tussen die tijdstippen niet toegestaan om buiten alcohol te drinken of bij je te hebben.

Winkels moeten overigens uiterlijk om 20.00 uur de deuren sluiten, al geldt dat niet voor de levensmiddelenbranche.

Binnen niet meer dan dertig personen

In binnenruimtes waar mensen zitten, mogen niet meer dan dertig personen bij elkaar zijn (exclusief personeel).

Er gelden uitzonderingen voor werksituaties waarin het nodig is om met meer mensen samen te werken.

Vanaf woensdagavond 22.00 uur blijven terrassen dicht. (Foto: ANP)

Binnen en buiten groepen van maximaal vier mensen

Binnen en buiten geldt een maximale groepsgrootte van vier personen als zij geen huishouden vormen. Kinderen jonger dan dertien jaar tellen daarbij niet mee.

Volgens premier Mark Rutte mag hier geen discussie over zijn. "Vier is vier, geen discussie."

Thuis mag je maximaal drie personen per dag ontvangen.

Sporten in teamverband verboden voor volwassenen

Amateursporten in teamverband worden voor volwassenen verboden. Individuele sporten kunnen wel doorgang vinden, maar met een maximum van vier personen (op 1,5 meter afstand van elkaar).

Sportscholen blijven open en kinderen tot en met achttien jaar mogen blijven sporten, maar wedstrijden gaan niet door. Kleedkamers en douches blijven gesloten.

Topsporters kunnen blijven sporten en het betaald voetbal blijft doorgaan.

Evenementen worden verboden

Evenementen worden verboden. Dat geldt voor alle evenementen, hoe groot of klein ook. Er geldt een uitzondering voor markten voor levensmiddelen, beurzen, congressen, demonstraties, bioscopen en theaters.

Mondkapjes verplicht in publieke binnenruimte

Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt verplicht in publieke binnenruimtes. Dat geldt voor iedereen ouder dan dertien jaar. Wel moet de verplichting volgens Rutte eerst juridisch goed geregeld worden.

Ook in het voortgezet en hoger (mbo, hbo en universiteit) onderwijs wordt het verplicht om tussen de lessen door een mondkapje te dragen.

Beperk reizen

Minister-president Rutte adviseert zo min mogelijk te reizen, ook in eigen land. "Ga nooit op vakantie naar een land met oranje of rood reisadvies", aldus de premier. Daarnaast moet het aantal uitstapjes tijdens vakanties in eigen land beperkt worden.