Er zijn in de afgelopen week 43.903 positieve coronatests geregistreerd, een stijging van 62,2 procent ten opzichte van een week eerder. Uit de wekelijkse cijfers blijkt daarnaast dat nog eens 150 Nederlanders zijn overleden met COVID-19, fors meer dan de 89 coronagerelateerde sterfgevallen van één week eerder.

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg flink ten opzichte van één week eerder. Het RIVM registreerde 452 meldingen, tegenover 314 in de voorgaande week.

Bij de vorige wekelijkse update sprak het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de hoop uit dat half oktober een afname van de coronacijfers verwacht kan worden. Effecten van eerder getroffen maatregelen zouden mogelijk deze week zichtbaar worden, aldus de deskundigen.

Dinsdag werden echter 7.393 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord. Volgens het RIVM blijft de verwachte afname uit en "gaat de verspreiding van het coronavirus onverminderd door."



Volgens het RIVM nam in alle regio's en leeftijdsgroepen het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. In 22 van de 25 Veiligheidsregio's zou de situatie momenteel "ernstig" zijn, aldus het RIVM.

Ook het kabinet had dit weekend al op een trendbreuk van de coronacijfers gehoopt. Om de uitbraak in te dammen worden dinsdagavond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. Mogelijk wordt de horeca in het geheel gesloten en mogen volwassenen tijdelijk geen amateursporten meer beoefenen.

Daarnaast lekte een conceptversie van een routekaart uit die verdere maatregelen benoemt, mocht een verdere oplaaiing van het coronavirus worden waargenomen.

Opnieuw fors meer getest door ruime testcapaciteit

Van de in totaal 280.539 geteste personen kreeg 13,8 procent een positieve uitslag, op diverse duizenden testuitslagen wordt nog gewacht. Vorige week ging het om 9,1 procent van alle testen, terwijl in voorgaande weken het percentage tussen de 6 en 8 procent schommelde.

In eerdere weken werden om en nabij de 200.000 coronatests afgenomen. Doordat het ministerie van Volksgezondheid de capaciteit bij de testlabs wist te verruimen, kunnen GGD's nu in rap tempo meer mensen testen. Dat moet echter niet als reden gezien worden dat het aantal positieve testen snel toeneemt, benadrukte het RIVM meermaals.

Nederland passeert grens van 150.000 positieve tests

Nederland heeft nu bijna 190.000 positieve coronatests afgenomen en nadert de 200.000 met rasse schreden. De ziekte COVID-19 (veroorzaakt door het coronavirus) kostte tot dusver aan meer dan 6.500 personen het leven en ruim 13.000 inwoners werden opgenomen in ziekenhuizen.

Sommige meldingen komen vanwege de verwerkingstijd met vertraging binnen. De cijfers stijgen echter al weken in een hoog tempo. Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, of zich kon laten testen door drukte bij de GGD's.