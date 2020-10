Het kabinet heeft een routekaart ontwikkeld met daarop de coronamaatregelen die per risiconiveau genomen worden, zo blijkt dinsdag uit berichtgeving door de Volkskrant. Maatregelen zijn onderverdeeld in de categorieën 'in ieder geval te nemen' en 'te overwegen'.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aan NU.nl laten weten dat het kabinet dinsdag op de persconferentie een routekaart presenteert. Het departement benadrukt dat de routekaart waar de Volkskrant over schrijft een "tussenversie" is.

Eerder kwam al op basis van bronnen naar buiten dat het kabinet neigt naar het sluiten van de horeca en het verbieden van de beoefening van amateursporten door volwassenen. Deze maatregelen lijken op die bij het hoogste risiconiveau (niveau 4) horen.

Daarbij zou het openbaar vervoer wederom alleen voor noodzakelijke reizen bedoeld zijn en wordt alcoholverkoop na 20.00 uur mogelijk verboden. Dat zou feestjes bij mensen thuis bemoeilijken.

Bij elk risiconiveau horen maatregelen die genomen moeten worden en maatregelen die te overwegen zijn. Nederland lijkt nu op niveau 4 te zitten. Indicatoren die hierbij horen, zijn onder meer twintig of meer ic-opnamen en tachtig of meer ziekenhuisopnamen per dag. Daarbij moet het aantal positieve tests boven de 250 per 100.000 inwoners per week liggen. De kaart is hier (pdf) te bekijken.

Voorbeelden van maatregelen die 'in ieder geval' genomen moeten worden bij niveau 4 Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Sluiting geldt alleen voor delen van locatie met horecafunctie.

Verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-inbioscopen/theaters, beurzen, congressen en wedstrijden).

Verbod op sportwedstrijden voor volwassenen en jeugd.

Voorbeelden van maatregelen die 'te overwegen' zijn bij niveau 4 Maximale groepsgrootte beperken tot twee personen.

Sluiting van sectoren met veel bezoekersstromen, zoals pretparken en musea.

Sluiting binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna's en seksclubs.

Aantal positieve coronatests blijft flink oplopen

Nederland zag zich de afgelopen weken geconfronteerd met een fors oplopend aantal positieve coronatests. Maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de GGD's in de afgelopen 24 uur 6.854 nieuwe positieve coronatests hebben geregistreerd.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigen de te nemen maatregelen dinsdag om 19.00 uur op een persconferentie aan.