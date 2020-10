Peru heeft de iconische ruïne van Machu Picchu, die gesloten was vanwege de coronacrisis, geopend voor één toerist. De Japanner zat al zeven maanden in het land te wachten tot hij de Inca-ruïne mocht betreden.

Jesse Takayama had een speciaal verzoek voor het bezoek aan Machu Picchu ingediend bij de woonkern Aguas Calientes waar het monument ligt. Het ministerie van Cultuur gaf Takayama uiteindelijk toestemming voor de sightseeing.

"Deze man kwam naar Peru met maar één droom: de ruïnes betreden", aldus cultuurminister Alejandro Neyra tijdens een virtuele persconferentie. De volhardende toerist mocht het complex volgens The Guardian betreden met het hoofd van Machu Picchu.

De Japanner kwam half maart naar Peru en wilde niet terug naar huis voordat hij zijn doel had bereikt. Takayma deelde een video van zijn beklimming van de berg Machu Picchu met het ministerie. "Dit is geweldig, heel veel dank!" aldus de blije fan vanaf het Werelderfgoed.

Japanner blij na exclusieve toelating tot Machu Picchu

Het wereldwonder moet in november weer openen voor toeristen

In het Zuid-Amerikaanse land zijn inmiddels meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het toerisme in Peru is zwaar getroffen door de pandemie. Het is de bedoeling dat Machu Picchu in november weer voor meer toeristen opengaat. Er mogen normaliter 675 mensen naar de ruïnes toe; nu zou een derde daarvan toegelaten gaan worden.

Het is echter de vraag hoeveel buitenlanders het land dan kunnen bereiken; er gaan nog maar weinig vluchten richting Zuid-Amerika, vanwege de hoge besmettingsgraad in veel landen in de regio.