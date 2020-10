Voor de eerste keer is een Nederlander overleden die voor de tweede keer besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat om een vrouw van 89 die aan een zeldzame vorm van kanker leed en een behandeling onderging die ervoor zorgt dat het immuunsysteem niet volledig werkt.

Dat blijkt uit een publicatie waar onder anderen hoogleraar virologie Marion Koopmans en onderzoeker Bas Oude Munnink van het Erasmus MC aan meewerkten.

De vrouw meldde zich eerder dit jaar, tijdens de eerste golf besmettingen, in het ziekenhuis. Ze had toen al de ziekte van Waldenström, een zeldzame soort beenmergkanker. Ze onderging hiervoor een behandeling die er ook voor zorgt dat er minder cellen zijn die antistoffen kunnen aanmaken.

Ze had bij de eerste besmetting koorts en een hardnekkige hoest en verbleef vijf dagen in het ziekenhuis. De symptomen verdwenen, al was zij nog wel vermoeider dan normaal het geval was.

De vrouw raakte opnieuw besmet tijdens chemokuur

Twee maanden later, toen de vrouw net was begonnen aan een nieuwe chemotherapie, kreeg ze weer koorts en ademhalingsproblemen. Ze bleek opnieuw besmet te zijn met het virus. Uit tests bleek dat ze inderdaad geen antistoffen had tegen het virus.

Haar situatie verslechterde snel. De vrouw overleed twee weken later.

Uit onderzoek is gebleken dat het virus in de twee gevallen een andere genetische samenstelling had. Dit betekent dat het virus dus niet in haar lichaam achterbleef, maar dat ze dus echt opnieuw besmet is geraakt met het coronavirus.

Er zijn nog maar weinig gevallen van herbesmetting bekend

Er zijn tot nu toe wereldwijd pas 23 bevestigde gevallen van een tweede corona-infectie bekend, aldus de tracker van BNO News. Maar in alle andere gevallen is de patiënt tot nu toe hersteld van de tweede infectie.

Onderzoek naar dit soort herbesmettingen is lastig, omdat de onderzoekers hiervoor goede monsters van beide infecties moeten kunnen vergelijken.