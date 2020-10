De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson pauzeert tijdelijk de klinische proeven naar een mogelijk coronavaccin, nadat een van de proefpersonen ziek is geworden. Het is nog onduidelijk of dit een bijwerking is van het vaccin, maar het bedrijf wil geen risico's nemen. Dat bevestigt de farmaceut dinsdag, na berichtgeving door het Amerikaanse Stat News over een brief die was verzonden naar de betrokken onderzoekers.

Momenteel worden klinische proeven met het vaccin gehouden. Hier doen zo'n 60.000 proefpersonen aan mee. Het Leidse vaccinbedrijf Janssen Vaccines maakt onderdeel uit van Johnson & Johnson.

Het bedrijf bevestigt dat een van de deelnemers onverwachts ziek werd en dat moet worden uitgezocht of er een relatie bestaat met het mogelijke coronavaccin. Een onafhankelijke commissie gaat nu eerst naar de verzamelde data kijken voordat wordt besloten of de klinische proeven verder kunnen gaan.

Johnson & Johnson wilde verder niet uitweiden over de ernst van de ziekte van de proefpersoon, omdat het bedrijf daarvoor eerst meer informatie wil hebben. Het is nog onduidelijk of de proefpersoon het potentiële vaccin of een placebo toegediend kreeg.

Het tijdelijk stoppen met de test is volgens het bedrijf een standaard procedure die in werking treedt als een proefpersoon ziek wordt. Ook benadrukt het bedrijf dat het niet gaat om een formele pauze die is opgelegd door toezichthouders. In de praktijk hoeft deze pauze slechts een paar dagen te duren. Bij een formele pauze wordt het onderzoek voor langere tijd stopgezet.

Johnson & Johnson meldde vorige maand nog dat het vaccin een sterke immuunreactie oproept tegen SARS-CoV-2, de wetenschappelijke naam van het coronavirus. De resultaten van de klinische proeven werden eind dit jaar of begin 2021 verwacht. Dit betekent echter met klem nog niet dat het vaccin dan meteen beschikbaar komt.

Al meer onderzoeken naar coronavaccin zijn stilgelegd

Het is niet voor het eerst dat een onderzoek naar een coronavaccin tijdelijk wordt gestaakt. Begin september legden het bedrijf AstraZeneca en de University of Oxford hun onderzoek nog stil, nadat mogelijk een van de proefpersonen ernstige bijwerkingen kreeg.

Dat onderzoek werd onder meer in het Verenigd Koninkrijk hervat toen bleek dat deze vermeende bijwerkingen zeer waarschijnlijk geen verband hielden met het coronavaccin. In de Verenigde Staten ligt het vaccinonderzoek van AstraZeneca nog wel stil.

De ontwikkeling van een mogelijk coronavaccin ligt vanwege de impact van het virus onder een vergrootglas. Klinische proeven met potentiële vaccins worden vaker stilgelegd, maar die incidenten halen zelden het nieuws.

De Europese Unie heeft al honderden miljoenen doses besteld van het mogelijke coronavaccin van Johnson & Johnson. De EU heeft ook bestellingen uitstaan bij andere vaccinontwikkelaars.