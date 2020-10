Het kabinet neigt naar strengere maatregelen voor het openbaar vervoer, de amateursport en mogelijk ook de horeca, zo melden NOS en RTL Nieuws maandag op basis van Haagse bronnen. Het kabinet overlegde zondag in het Catshuis met zijn belangrijkste adviseurs over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Naar verwachting vindt dinsdagavond weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) plaats.

Het doel van de extra coronamaatregelen zou zijn om het aantal reisbewegingen en contacten tussen mensen verder omlaag te krijgen.

Uit de conceptmaatregelen zou volgens NOS en RTL Nieuws blijken dat er waarschijnlijk voor alle personen van boven de achttien jaar een tijdelijk verbod op amateursporten komt. Ook schrijven zij dat het kabinet denkt aan beperkende maatregelen voor de horeca. Mogelijk hangt café- en restauranthouders een sluiting boven het hoofd. Dit zou echter nog onderwerp van discussie zijn.

Daarnaast melden ingewijden aan RTL Nieuws dat het ov straks waarschijnlijk alleen voor noodzakelijke reizen mag worden gebruikt. Dat zou betekenen dat alleen mensen die een vitaal beroep hebben gebruik mogen maken van het ov. Daarbij zal het kabinet Nederlanders opnieuw gaan oproepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook hierover moet het kabinet nog definitief een beslissing nemen.

Tot slot denkt het kabinet aan strengere maatregelen voor toegestane groepsgroottes, schrijft de NOS. Het maximale aantal van dertig mensen in een binnenruimte wordt mogelijk verder beperkt.

Haagse bronnen benadrukken tegenover RTL en NOS dat het kabinet momenteel nog sleutelt aan het nieuwe maatregelenpakket. Waarschijnlijk kondigen Rutte en De Jonge dit pakket dinsdagavond aan.

Aantal positieve tests toegenomen na 'cruciaal weekend'

Het aantal nieuwe positieve tests per dag is in de afgelopen weken flink toegenomen. De Jonge zei donderdag dat het kabinet "genoodzaakt is aanvullende maatregelen te nemen" als het aantal nieuwe gevallen niet afneemt. In de aanloop ernaartoe bestempelde Rutte het voorbije weekend als "mogelijk cruciaal" als er geen afvlakking te zien zou zijn.

Maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de GGD's in de afgelopen 24 uur 6.854 nieuwe positieve coronatests registreerden. Dit was een grotere stijging dan die van zondag, toen 6.378 positieve tests werden gemeld.

Rutte en De Jonge kondigden op 28 september onder meer aan dat de horeca uiterlijk om 22.00 uur moet sluiten, dat het maximumaantal personen binnen werd teruggebracht tot dertig en dat er geen publiek meer mag zijn bij sportwedstrijden. Later kwam daar een "dringend advies" om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen bovenop.