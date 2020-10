Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorgsector beschikbaar om de tweede coronagolf aan te kunnen. Dat staat in een onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft laten uitvoeren, schrijft zorgminister Tamara van Ark maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om het regulier en preventief gebruik van medische mondkapjes, handschoenen en isolatiejassen.

"Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland", schrijft Van Ark. Het gaat om alle vormen van zorg.

In het onderzoek is gekeken naar het verwachte regulier verbruik, preventief gebruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Ook is een inschatting gemaakt van de voorraden bij de zorginstellingen, de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen aan de instellingen.

Volgens Van Ark is de voorraad medische mondkapjes en isolatiejassen waarschijnlijk zelfs voldoende om een eventuele derde golf op te vangen. Op dit moment zijn er ongeveer 600 miljoen goedgekeurde chirurgische mondmaskers op voorraad.

Nog wel schaarste aan handschoenen

Er is wel nog steeds een wereldwijde schaarste aan handschoenen, waardoor op termijn mogelijk een tekort kan ontstaan. Het LCH probeert daarom meer handschoenen in te kopen en kijkt naar de mogelijkheid om in Nederland zelf handschoenen te maken.

Zorginstellingen moeten in principe zelf beschermingsmiddelen inkopen. Het LCH is een tijdelijke noodvoorziening als zorginstellingen en zorgverleners zelf niet aan genoeg beschermingsmiddelen kunnen komen. Dat was het geval tijdens de eerste coronagolf.

113 Kuipers: 'Nederlandse ziekenhuizen worden weer fors belast'

FNV: Advies OMT over mondkapjes 'onduidelijk'

Vakbond FNV Zorg & Welzijn noemt het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) over het gebruik van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg maandag "onduidelijk".

In het advies dat vrijdag werd gepubliceerd wordt preventief gebruik van mondkapjes nog altijd niet geadviseerd voor de thuiszorg. In het advies staat dat het gebruik van mondkapjes voor personeel "overwogen" kan worden en moet worden beoordeeld per cliënt.

Volgens FNV zet het "de veiligheid van werknemers op het spel". De vakbond vindt dat zorgprofessionals altijd zelf moeten kunnen beoordelen of ze gebruikmaken van beschermende middelen. Werkgevers zouden hen daar dan in moeten voorzien.