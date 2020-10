De GGD's hebben in de afgelopen 24 uur 6.854 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag. Dit is een grotere stijging dan die van zondag, toen 6.378 positieve tests werden gemeld. Ook na het door premier Mark Rutte als mogelijk cruciaal bestempelde weekend is er geen afvlakking te zien.

Het aantal nieuwe positieve tests per dag is in de afgelopen weken flink toegenomen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag dat als het aantal nieuwe gevallen niet afneemt, het kabinet "genoodzaakt is aanvullende maatregelen te nemen".

Rond het weekend of begin deze week moest volgens hem een trendbreuk zichtbaar zijn. Tot nu toe is van een trendbreuk geen sprake en daarom worden dinsdag naar verwachting nieuwe maatregelen aangekondigd.

Het RIVM meldde maandag dat nog eens twaalf coronapatiënten overleden zijn, tegenover zeventien sterfgevallen die een dag eerder zijn gemeld.

Niet zeker of alle nieuwe tests van afgelopen 24 uur zijn

Het is niet met zekerheid te zeggen of alle nieuw gemelde positieve tests van de afgelopen 24 uur zijn. Dit komt doordat er vertraging kan zitten in de verwerking van de meldingen. Wel is er over het algemeen dagelijks een stijging te zien.

Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen. Dit komt onder meer doordat het vanwege drukte bij de GGD's lastig is om een afspraak te maken.

Ook is nog niet bekend hoeveel mensen zich in de afgelopen week hebben laten testen. Het RIVM maakt elke dinsdag het aandeel positieve tests bekend. In de afgelopen periode werd elke week meer getest dan de week ervoor en kregen relatief meer mensen een positieve uitslag. Het percentage positieve tests steeg dus.

Aantal positieve coronatests met het verschil tussen haakjes Maandag 12 oktober: 6.854 (+476)

Zondag 11 oktober: 6.378 (-126)

Zaterdag 10 oktober: 6.504 (+521)

Vrijdag 9 oktober: 5.983 (+152)

Donderdag 8 oktober: 5.831 (+837)

Woensdag 7 oktober: 4.994 (+446)

Dinsdag 6 oktober: 4.548 (-33)

Bijna dertienhonderd coronapatiënten in het ziekenhuis

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt verder dat het aantal bezette ziekenhuisbedden ten opzichte van zondag is toegenomen met 65. Het gaat hierbij om de in- en uitstroom van coronapatiënten en niet om het totale aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

In totaal liggen nu 1.298 COVID-19-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. De meesten van hen liggen op verpleegafdelingen. 252 coronapatiënten liggen op de intensive care (ic).