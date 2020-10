Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is positief getest op het coronavirus, maakt de gemeente Rotterdam maandag bekend.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de 59-jarige burgemeester milde klachten heeft. Aboutaleb blijft zeven dagen in isolatie. Hij blijft in die periode doorwerken vanuit huis.

Als zijn toestand verslechtert, kan Aboutaleb worden vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga. De taken van de burgemeester in de veiligheidsregio worden dan overgenomen door burgemeester Cor Lamers van Schiedam.

Aboutaleb maakte zich in juli samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hard voor het verplicht stellen van mondkapjes. In die periode liep het aantal besmettingen in enkele steden weer flink op, maar was er nog weinig draagvlak voor een dergelijke maatregel.

Bij wijze van proef stelde de burgemeester in augustus een mondkapje in de binnenstad van Rotterdam verplicht. De proef liep enkele weken.

Aboutaleb sloot zich onlangs aan bij het dringende advies van premier Mark Rutte om in openbare binnenruimtes toch een mondkapje te dragen.