De Chinese stad Qingdao wil haar negen miljoen inwoners in vijf dagen tijd testen op het coronavirus, omdat er nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. In de afgelopen 24 uur kwamen er twaalf nieuwe positieve tests bij, waarvan de meeste zijn gelinkt aan een ziekenhuis in de stad.

Het ziekenhuis is al afgesloten, evenals de afdeling spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis. De bewoners van de gebouwen waarin de besmette personen wonen, zijn in lockdown gegaan.

Kort na de aankondiging van Qingdao publiceerden de Chinese gezondheidsautoriteiten het nieuwe aantal positieve tests. Het ging om 21 gevallen, maar in dit getal zijn de besmettingen in Qingdao niet meegenomen. Het is onduidelijk waarom dit niet is gebeurd.

Zes van de twaalf in Qingdao positief geteste personen vertonen geen symptomen. In heel China kwamen er 32 asymptomatische besmettingen bij. Het land telt asymptomatische gevallen meestal niet mee in het totale aantal nieuwe besmettingen.

In totaal zijn in China tot nu toe 90.812 mensen positief getest op het virus. Het dodental staat op 4.739, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University.