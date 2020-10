Onder meer via de hashtag #vierdagenextra klinkt er kritiek op het voornemen van het kabinet om dinsdag mogelijk nieuwe coronamaatregelen aan te kondigen. Want vanwege de aard van de coronacijfers zou het effect van de laatste maatregelen nog niet zichtbaar zijn. Het Ministerie van VWS verdedigt zich door te stellen dat het kabinet verder terugkijkt dan dat.

Opiniepeiler Maurice de Hond schreef op zijn website dat de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet helemaal actueel zijn. Een deel van de positieve tests die het RIVM op een dag meldt, zijn vanwege de verwerkingstijd soms een of meerdere dagen geleden vastgesteld door de GGD's. Dit laat het instituut zelf overigens ook weten.

Daarbij komt dat het gemiddeld vijf tot zes dagen duurt voordat een besmette persoon ziekteverschijnselen krijgt. Het kan ook nog een aantal dagen duren voordat deze persoon zich laat testen en een uitslag krijgt.

Toch zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zaterdag dat nieuwe, aanvullende maatregelen "onvermijdelijk" zijn als het aantal positieve tests flink blijft stijgen. Premier Mark Rutte noemde eerder de ontwikkelingen van afgelopen weekend "cruciaal".

Kabinet wil dinsdag uitsluitsel geven

Slechts twee weken geleden kondigde het kabinet aan dat horecagelegenheden in heel Nederland de deuren eerder moeten sluiten. Ook kwam er een beperking op het aantal personen dat mag samenkomen. Ondanks deze maatregelen kwamen er op zowel zaterdag als zondag ruim zesduizend positieve tests bij.

Nadat de leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn samengekomen, wil het kabinet uitsluitsel geven over eventuele nieuwe maatregelen. Is het dinsdag inderdaad te vroeg om iets te zeggen over het effect van de laatste maatregelen?

RIVM: Weekendcijfers bieden vooralsnog geen inzicht

Een woordvoerder van het RIVM zegt tegen NU.nl dat het onmogelijk is om op basis van het aantal nieuwe positieve tests van afgelopen weekend uitspraken te doen over het succes van de maatregelen die twee weken geleden zijn ingevoerd.

Het instituut gebruikt de testcijfers bijvoorbeeld om het reproductiegetal te berekenen. Dat laat zien hoeveel andere personen elke COVID-19-patiënt gemiddeld besmet. Dit getal geeft de situatie van de uitbraak in Nederland goed weer, maar vanwege de vertraging in het meldsysteem kan pas twee weken later een betrouwbaar reproductiegetal uitgerekend worden.

Niet voor niets omschreef De Jonge regeren in coronatijd in mei als "navigeren via de achteruitkijkspiegel".

Ministerie: Kijken naar meer dan laatste maatregelen

"Per definitie lopen de cijfers achter op de realiteit", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Jonge heeft volgens hem nooit de indruk willen wekken dat de weekendcijfers nu al een accuraat beeld van het effect van de laatste maatregelen geven.

Het kabinet kijkt bij zijn overweging niet alleen naar het effect van de laatste ingrepen, aldus de woordvoerder. Halverwege september werden bijvoorbeeld in de grote steden maatregelen ingevoerd. In eerste instantie gebeurde dat in zes "zorgelijke regio's" en later ook elders. Daarnaast spraken premier Rutte en De Jonge Nederlanders extra aan op het naleven van de maatregelen.

"Toch is de besmettingsgraad momenteel nog te hoog. Ondertussen neemt ook de druk op de zorg toe en stijgt elke dag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen."

"Je ziet een stijging en daar moet je op anticiperen", aldus de woordvoerder. "Want als die doorzet en we niks doen, dan lopen we achter de feiten aan."