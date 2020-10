Het kabinet komt dinsdag mogelijk met een aanscherping van de coronamaatregelen, maar probeert hierbij een volledige lockdown te voorkomen. Dat bevestigen ingewijden aan ANP na berichtgeving van RTL Nieuws en de NOS.

Op het Catshuis overlegde het kabinet zondag met de belangrijkste adviseurs over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Het aantal positieve tests viel zondag met 6.378 iets lager uit dan een dag eerder, toen nog 6.504 mensen te horen kregen dat zij positief zijn getest. Maar de aantallen blijven volgens de ingewijden gevaarlijk hoog, waardoor het volgens hen voor de hand ligt dat het aantal reisbewegingen en contacten tussen mensen verder moet worden beperkt.

Het kabinet had gehoopt dat de maatregelen die bijna twee weken geleden genomen werden inmiddels zouden leiden tot een afvlakking van het aantal dagelijkse besmettingen. Dit weekend bleek dat dit nog niet het geval was.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden op 28 september aan dat onder meer de horeca uiterlijk om 22.00 uur moet sluiten, het maximaal aantal personen binnen wordt teruggebracht tot dertig en er geen publiek meer mag zijn bij sportwedstrijden. Later kwam daarbovenop een "dringend advies" om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen.

Dinsdag mogelijk meer duidelijkheid

De Jonge meldde zaterdag tijdens de lancering van de app CoronaMelder dat dinsdag uitsluitsel zal worden gegeven over het al dan niet aanscherpen van de coronamaatregelen. Hij noemde dit "onvermijdelijk" als het aantal positieve tests blijft stijgen.

Nederland meldde afgelopen week een van de grootste aantallen positieve tests per dag in Europa gerelateerd aan het aantal inwoners: 161 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarmee ging Nederland ook onder meer brandhaarden Brazilië en de Verenigde Staten voorbij, die ongeveer 130 besmettingen per 100.000 inwoners meldden.