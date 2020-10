Een illegaal feest in Berg en Terblijt (Limburg) is in de nacht van zaterdag op zondag niet doorgegaan als gevolg van een ongeval dat eraan vooraf ging, meldt de politie. Een man raakte gewond toen hij 10 meter naar beneden viel in een mergelgroeve.

De feestganger klom over een hek en maakte daarna een val van 10 meter. Vervolgens werden hulpdiensten ingeschakeld. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Mergelgroeven zijn gangenstelsels in Zuid-Limburg die zijn ontstaan door ondergrondse winning van krijtgesteente en kalksteen. Een groep van vier mannen bevond zich bij de groeve vanwege een illegaal feest.

Door het ongeval werd het feest voortijdig gestopt. Ook is apparatuur in beslag genomen om te voorkomen dat het feest eventueel verplaatst zou worden.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, laat de politie weten. Ook zijn er geen bekeuringen uitgedeeld.

Meer illegale feesten beëindigd

Ook op andere plekken in Nederland werden afgelopen nacht Nederland illegale feesten beëindigd. Daarbij werden soms wel aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld. Zo hielden agenten in Vlissingen twee mensen aan bij de beëindiging van een feest in een loods aan de Singel, waar enkele tientallen mensen aanwezig waren.



De 19-jarige man uit Oost-Souburg en een 20-jarige man uit Koudekerke werden gearresteerd omdat ze weigerden te vertrekken. In totaal hebben vijftien mensen een boete gekregen, aldus de politie. Een aantal feestgangers ging er direct vandoor toen ze de agenten aan zagen komen.



In Volendam werd er gefeest in een bedrijfspand aan de Julianaweg. De politie heeft tegen alle 32 aanwezigen en de organisator proces-verbaal opgemaakt. Hierna werden alle feestgangers weggestuurd.



De politie maakte in Waalwijk een einde aan een illegale straatrace. Er waren bij de straatrace zo'n vijftig voertuigen betrokken en er was 'een grote hoeveelheid toeschouwers' aanwezig, aldus een agent. "Enkele bestuurders werden gecontroleerd en hun gegevens zijn vastgelegd."