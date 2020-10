Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in het afgelopen etmaal 6.378 nieuwe positieve coronatesten gemeld, een daling van bijna 2 procent ten opzichte van zaterdag. Toen werden er 6.504 positieve testen gemeld. Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen is opgenomen, is verder gestegen met 43 naar 1.233.

Dit weekend werd door premier Mark Rutte als "mogelijk cruciaal" bestempeld, omdat de aankomende week een knoop wordt doorgehakt over een nieuw pakket maatregelen.

Het RIVM meldde zondag ook zeventien nieuwe sterfgevallen. De bezetting op de intensive care is momenteel 247, twaalf meer dan een dag eerder.

Dagcijfers gaan ook over eerdere dagen

Het is onduidelijk in hoeverre de dagcijfers van het RIVM een goede maatstaf zijn om te zien of de maatregelen genoeg effect hebben.

Dat komt onder meer doordat de RIVM-dagcijfers ook positieve testen en sterfgevallen melden die eerder deze maand plaatsvonden. Vanwege de verwerkingstijd zit er namelijk een vertraging in het meldsysteem.

Ook weten we niet hoeveel meer testen er de afgelopen week zijn afgenomen in vergelijking met een week eerder. Het RIVM komt naar verwachting pas dinsdag met deze cijfers.

Rappe stijging aantal gevallen

De afgelopen weken nam het aantal positieve testen in rap tempo toe. Zo werden er 13 september nog maar zo'n duizend nieuwe bevestigde gevallen gemeld. Nu zitten we ruim vier weken later boven de zesduizend per dag.

Het kabinet kondigde vorige week onder meer aan dat de horeca uiterlijk om 22.00 uur moet sluiten, het maximaal aantal personen binnen wordt teruggebracht tot dertig en er geen publiek mag zijn bij sportwedstrijden. Later kwam daarbovenop een "dringend advies" om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen.

Welke maatregelen daar mogelijk nog bij komen wordt dinsdag bekendgemaakt.

Nederland meldde afgelopen week een van de grootste aantallen positieve testen per dag in Europa relatief aan het aantal inwoners: 161 positieve testen per 100.000 inwoners. Daarmee ging Nederland ook onder meer brandhaarden Brazilië en de Verenigde Staten voorbij, die ongeveer 130 besmettingen per 100.000 inwoners meldden.