De uitbraak van COVID-19 weerhield koppels er niet van om deze zaterdag elkaar het jawoord te geven, blijkt uit een bescheiden rondgang van NU.nl onder gemeentes in Nederland. Door de bijzondere datum lijken er fors meer huwelijken voltrokken te zijn dan normaal.

De datum 10 oktober - op papier 10-10-2020 - werd voorafgaand aan het jaar al getipt als een populaire datum om te trouwen. De "bevredigende" datum zou volgens numerologen voor extra geluk zorgen in het huwelijk.

Meerdere gemeenten melden in gesprek met NU.nl dat inderdaad meer koppels deze zaterdag trouwen dan tijdens voorgaande weken. In Amsterdam ging het in eerste instantie om negentien koppels, waarvan zes later vanwege coronagerelateerde zaken alsnog annuleerden. Maar de huwelijken die zaterdag wel doorgingen waren er alsnog meer dan tijdens de populairste zaterdagen van 2019, vertelt de woordvoerder. "Toen waren het er maximaal elf."

In de gemeente Utrecht gaven acht personen elkaar het jawoord, maar een woordvoerder van die gemeente kon niet direct zeggen of dat een sterkte toename was ten opzichte van eerdere weken.

Volgens de woordvoerder van de gemeente Amsterdam had de geluksdag in een ander seizoen nog meer huwelijken opgeleverd. "In de lente en zomer trouwen mensen nu eenmaal liever dan in de herfst of winter."

Ook woordvoerders van de gemeente Den Haag en Enschede melden flinke toenames van het aantal voltrokken huwelijken. In de laatstgenoemde stad ging het om vijf koppels, terwijl in eerdere weken het gemiddelde op zo'n één huwelijk per dag lag. "We kregen meer aanvragen wat vooral door die datum lijkt te komen", erkennen beide woordvoerders.