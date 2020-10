Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft dinsdag uitsluitsel of er in Nederland nieuwe coronamaatregelen zullen komen. De Jonge concludeert dat het aantal positieve tests blijft stijgen en dat als deze trend doorzet, aanvullende maatregelen volgens hem "onvermijdelijk" zijn. De minister deed deze uitspraak zaterdag tijdens de presentatie van de app CoronaMelder.

De Jonge hoopt dit weekend nog op een afvlakking van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen. Zondag overlegt het kabinet opnieuw over de situatie.

"De ontwikkeling van de cijfers is heel zorgwekkend. Het gaat duidelijk niet de goede kant op. Dit is een trend die je niet wil zien", aldus de minister. "We houden de cijfers goed in de gaten en bereiden ons voor op nadere maatregelen."

Deze maatregelen zouden dan dinsdag bekend worden gemaakt. Een persconferentie op die dag is vooralsnog niet bevestigd. De minister wilde zaterdag nog niet speculeren over eventuele nieuwe ingrepen. Hij benadrukt dat het kabinet de situatie "echt van dag tot dag" bekijkt.

De laatste persconferentie over het coronavirus was bijna twee weken geleden. Toen werd een beperking ingesteld op het aantal personen dat bij elkaar mag komen. Ook werd bekend dat de horeca eerder de deuren moet sluiten.

Zaterdag werd door het RIVM opnieuw een dagrecord gemeld met 6.504 positieve coronatests.

'Dit weekend cruciaal'

Premier Mark Rutte benadrukte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet te zullen aarzelen om nieuwe maatregelen te nemen. "We gaan dit weekend de cijfers analyseren. Dat kan cruciaal zijn. Of dat zo is, hangt af van de laatste inzichten en adviezen", zei Rutte.

"We zijn bereid om veel verder te gaan als dat nodig is om ander gedrag af te dwingen", zei Rutte vrijdag. De premier weerspreekt dat de huidige maatregelen te vrijblijvend zijn. "De cafés moeten om 22.00 uur 's avonds sluiten, je mag niet meer naar sportwedstrijden."

Het aantal bewegingen moet omlaag, was Ruttes boodschap. Over of er in kabinetskringen al dan niet gesproken wordt over een avondklok, wilde de premier niets kwijt.

Corona-app sinds zaterdag te downloaden

Vanaf zaterdag is voor iedereen de app CoronaMelder te downloaden. De app geeft een melding als iemand enige tijd in de buurt is geweest van een besmette persoon, die dat dan zelf op zijn eigen app moet invoeren. Alle gegevens zijn anoniem.

De app was sinds augustus op proef beschikbaar in enkele veiligheidsregio's. Tot zaterdag was de CoronaMelder 1,5 miljoen keer gedownload volgens het ministerie.