Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in het afgelopen etmaal 6.504 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het betreft een vrij forse toename ten opzichte van vrijdag, toen bijna zesduizend besmettingen werden gemeld.

Dit weekend is door premier Mark Rutte als "mogelijk cruciaal" bestempeld, omdat in de aankomende week een knoop wordt doorgehakt over een nieuw pakket maatregelen. Aanscherpingen kunnen voorkomen worden als eerder getroffen maatregelen dit weekend effectief blijken, zo sprak Rutte vrijdag.

In de afgelopen weken nam het aantal positieve tests in rap tempo toe. De grootste stijging ten opzichte van een dag eerder (837) vond donderdag plaats. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei toen dat snel een trendbreuk in de coronacijfers zichtbaar moet zijn.

Er werden door het RIVM ook 24 nieuwe sterfgevallen gemeld, maar dit hoeft niet te betekenen dat deze personen ook in de laatste 24 uur overleden. Deze informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Sommige meldingen komen als gevolg van de verwerkingstijd met vertraging binnen. Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen. Dit komt mede doordat het vanwege drukte bij de GGD's lastig is om een afspraak te maken.

Aantal positieve coronatests, met tussen haakjes het verschil met de dag ervoor: Zaterdag: 6.504 (+521)

Vrijdag: 5.983 (+152)

Donderdag: 5.831 (+837)

Woensdag: 4.994 (+446)

Dinsdag: 4.548 (-33)

Maandag: 4.581 (+574)

Zondag: 4.007 (+29)

Ook toename aantal bezette ziekenhuisbedden

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat het aantal bezette ziekenhuisbedden ten opzichte van donderdag is toegenomen met 51. Het gaat hierbij om de in- en uitstroom van patiënten en niet om het totale aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is nu 1.190. Het merendeel van hen ligt op verpleegafdelingen; 235 mensen met COVID-19 liggen op de intensive care (ic), vier minder dan vrijdag.

Negentien patiënten moesten in het laatste etmaal worden verplaatst naar een andere regio, om te voorkomen dat de druk op ziekenhuizen in gebieden met veel besmettingen te groot wordt.