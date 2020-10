De herfstvakantie staat voor de deur. Regio Noord heeft komende week vrij, terwijl de regio's Midden en Zuid hier nog zeven dagen op moeten wachten. Doordat het coronavirus in veel landen weer is opgelaaid, is een vakantie naar het buitenland er niet gemakkelijker op geworden. Toch zijn er nog mogelijkheden. Bekijk onderstaande kaart voor de actuele reisadviezen voor de landen op ons continent (reizen daarbuiten worden sowieso afgeraden).