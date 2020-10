Alle GGD's hebben het bron- en contactonderzoek deels in de handen van coronapatiënten gelegd, bevestigt een woordvoerder van de overkoepelende GGD vrijdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws. Medewerkers kunnen het grote aantal positieve tests niet meer bijbenen.

Daarom schakelen alle 25 GGD's over op de zogeheten risicogestuurde werkwijze. Daarbij wordt per patiënt een afweging gemaakt of diegene zelf zijn laatste contacten kan bellen of dat medewerkers van de GGD moeten helpen bij het proces.

Dat is bijvoorbeeld het geval als de positief geteste persoon in de ouderenzorg werkt of als diegene op een andere manier met risicogroepen in contact komt. Medewerkers van de GGD's zullen daarnaast contacten blijven bellen als wordt ingeschat dat de coronapatiënt dit zelf niet zal doen.

Het kabinet heeft meermaals herhaald dat het bron- en contactonderzoek een van de belangrijkste middelen is om de opmars van het coronavirus in te dammen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) nuanceerde deze week echter dat het onderzoek bij het huidige aantal besmettingen "niet meer vol te houden is".

GGD-directeur Sjaak de Gouw sprak eerder van een "suboptimale situatie". Volgens een woordvoerder van de overkoepelende GGD stond de laatste weken al langer druk op het bron- en contactonderzoek. Het dagelijkse aantal positieve tests in Nederland nam de afgelopen weken in rap tempo toe, tot bijna zesduizend personen deze vrijdag.