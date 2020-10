Zo'n tweeduizend jongeren hebben de afgelopen weken vijftienhonderd mogelijke oplossingen bedacht voor problemen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen, meldt de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) vrijdag.

De ideeën gaan over opleiding, werk en wonen. Ze variëren van oplossingen om de kwaliteit van het onlineonderwijs te verbeteren tot de suggestie om de huidige kijk op werk los te laten.

De jongeren hebben hun ideeën opgestuurd via een speciale app van de JDC. Deze vorige maand gelanceerde app is gemaakt nadat premier Mark Rutte jongeren opriep door te geven waar ze last van hebben door de coronacrisis en wat hun ideeën zijn om er iets aan te doen.

In de app worden onder meer vragen gesteld over belemmeringen rond werk, opleiding en huisvesting, maar ook over welke kansen de coronaperiode met zich meebrengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis.

Ruim helft van de jongeren is tussen 19 en 25 jaar

Van de jongeren die een idee hebben ingestuurd, is ruim de helft tussen 19 en 25 jaar. 70 procent heeft een opleiding hbo of wetenschappelijk onderwijs. Jongeren met een mbo-achtergrond zijn minder aanwezig in de app. Daarom worden mbo-scholen en docenten uitgenodigd om ook mee te doen en zich te laten horen.

De jongeren kunnen vanaf vrijdag samen hun ideeën uitwerken. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging via de app. In januari krijgt Rutte een advies van de JDC waarin de suggesties van de jongeren zijn opgenomen. In de JDC werken Denktank-Y en het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad samen.