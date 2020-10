Op vrijdag of zaterdag worden weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitsland verplaatst, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

"We staan op het punt Duitse collega's te vragen de eerste patiënten te ontvangen", laat Kuipers donderdagmiddag weten.

De patiënten worden met een ambulance, mobiele intensivecare-unit (micu) of helikopter naar Duitsland gebracht. "Zoals we dat tijdens de eerste golf ook gedaan hebben", legt hij uit.

"We houden de Duitse collega's al iedere dag op de hoogte en hebben telkens gezegd: 'Het is nu nog niet nodig, maar misschien over een week'", vertelt Kuipers. "Nu hebben we gezegd dat we binnen 24 of 48 uur de eerste patiënt verwachten over te plaatsen."

Duitsland had al toegezegd Nederland opnieuw te willen helpen als de capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen niet toereikend zou zijn.

Nederlandse coronapatiënten worden per ambulance, helikopter of mobiele intensivecare-unit naar Duitsland gebracht. (Foto: ANP)

'Ziekenhuizen nog niet vol, maar moeten tijdig Duitsland inschakelen'

Volgens Kuipers betekent de aanstaande verplaatsing van Nederlandse coronapatiënten naar Duitsland niet dat de maximumcapaciteit van Nederlandse ziekenhuizen is bereikt.

"Maar met de helikopter en micu kun je misschien maximaal tien patiënten per dag naar Duitsland verplaatsen. Dat was het maximum tijdens de eerste golf. Het aantal nieuwe patiënten vormen nu zo'n grote stroom, dat je tijdig Duitsland moet inschakelen terwijl het laatste bed in Nederland nog niet vergeven is. Anders loop je klem."

Tijdens de eerste golf werden ook al Nederlandse patiënten overgeplaatst. Sinds begin juni lagen er geen Nederlandse coronapatiënten meer in Duitse ziekenhuizen.

Donderdag liggen er in totaal 1.526 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 51 meer dan de dag ervoor. 313 van hen liggen op de ic, 12 meer dan woensdag. In totaal zijn in het afgelopen etmaal 231 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis.