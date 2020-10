Zo'n tachtig demonstranten zijn donderdagavond aangehouden op het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Betogers demonstreerden tegen de spoedwet die de coronamaatregelen een wettelijke basis moet geven.

De politie verzocht de demonstranten meerdere malen te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, zijn de betogers aangehouden. Het protest was volgens de politie niet aangekondigd.

Woensdagavond werden al twaalf mensen aangehouden bij een soortgelijk protest op het Plein. Ook deze betoging was niet aangekondigd. De politie ontbond de demonstratie op last van burgemeester Jan van Zanen. Aanwezigen verlieten het plein, maar kwamen rond 21.00 uur weer terug.

In de Tweede Kamer is woensdag en donderdag gedebatteerd over de wet, die de coronamaatregelen een wettelijke basis moet geven. Van meet af aan was er veel kritiek op de wet, omdat die het kabinet verregaande bevoegdheden zou geven en de Tweede Kamer buitenspel zette.

In een nieuwe versie zijn maatregelen genomen om de democratische controle van de Kamer te herstellen en verschillende omstreden onderdelen geschrapt. Hoewel er nog niet gestemd is, is een meerderheid van de Kamer voor. Oppositiepartijen PVV, SP en Partij voor de Dieren blijven wel vraagtekens houden bij de wet.