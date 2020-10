In alle regio's van het land wordt op korte termijn de reguliere zorg afgeschaald om op die manier ruimte te creëren voor de zorg van coronapatiënten. Dat zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers donderdagmiddag. De reden daarvoor is het snel oplopend aantal ziekenhuisopnames.

In Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant en Groningen is de reguliere zorg al langer voor een deel afgeschaald. Woensdag voegden het UMC Utrecht en ziekenhuizen in de regio Rotterdam zich bij dat rijtje.

"Op dit moment hebben we te maken met een vergelijkbare stijging als tijdens de eerste golf", legt Kuipers uit. "Ziekenhuizen worden fors belast."

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte donderdagmiddag bekend dat er in totaal 1.070 coronapatiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna vijftig meer dan woensdag.

Op de intensive care (ic) liggen 228 COVID-19-patiënten, een stijging van 18 ten opzichte van woensdag.

Patiëntenspreiding loopt nog niet vlekkeloos

In een etmaal tijd zijn vijftien coronapatiënten verplaatst naar een andere regio. De Nederlandse Zorgautoriteit constateerde eerder dat de patiëntenverplaatsing naar andere ziekenhuizen nog niet vlekkeloos verloopt en Kuipers bevestigt dat beeld.

"Dat ligt aan het feit dat alle ziekenhuizen tegelijkertijd (de coronazorg, red.) moeten opschalen. Geen enkel ziekenhuis wil reguliere zorg afschalen en ze bevinden zich momenteel allemaal in die 'switch'."

Kuipers heeft er "alle vertrouwen" in dat de patiëntenspreiding wel goed gaat verlopen, "maar het gaat nu nog niet rap genoeg". Overigens heeft dat er nog niet toe geleid dat coronapatiënten niet geholpen konden worden.

Mogelijk binnen week al patiënten naar Duitsland

Wat zou kunnen helpen bij het verlichten van de druk op de Nederlandse ziekenhuizen is het overplaatsen van coronapatiënten naar Duitsland, zoals tijdens de eerste golf ook gebeurde.

De contacten met Duitse ziekenhuizen zijn inmiddels weer gelegd en Kuipers denkt dat de Duitse hulp "op hele korte termijn" nodig is. "Dat kan een kwestie van minder dan een week zijn."

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond dat alle ziekenhuizen op korte termijn reguliere zorg afschalen. Binnen een regio kunnen ziekenhuizen echter onderling besluiten of en waar de reguliere zorg wordt afgeschaald.