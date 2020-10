In Nederland werden het laatste etmaal 5.831 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, blijkt donderdag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is meer dan woensdag, toen nog 4.994 nieuwe positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk lag dit aantal op 4.996, maar dat werd donderdag door het RIVM bijgesteld.

Het aantal positieve tests is de laatste weken flink aan het stijgen. Met het aantal nieuwe positieve tests van het afgelopen etmaal is het totale aantal besmettingen sinds het begin van de corona-uitbraak uitgekomen tot boven de 150.000, slechts twee weken eerder ging Nederland door de grens van 100.000.

De meeste nieuwe positieve coronatests werden geregistreerd in de grote steden Amsterdam (440), Rotterdam (422) en Den Haag (316).

Er werden door het RIVM ook dertien nieuwe sterfgevallen gemeld, maar dit hoeft niet te betekenen dat deze personen ook in de laatste 24 uur overleden. Deze informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

In de laatste zeven dagen werden bijna 32.000 nieuwe positieve tests gerapporteerd.

Ook toename aantal bezette ziekenhuisbedden

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat het aantal bezette ziekenhuisbedden ten opzichte van woensdag is toegenomen met 49. Het gaat hierbij om de in- en uitstroom van patiënten en niet om het totale aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is nu 1.070. Het merendeel daarvan ligt op verpleegafdelingen, 228 mensen met COVID-19 liggen op de intensive care (ic). Volgens het LCPS is momenteel bijna een derde van de ic-bezetting coronagerelateerd.

Vijftien patiënten moesten in het laatste etmaal worden verplaatst naar een andere regio, om te voorkomen dat de druk op ziekenhuizen in gebieden met veel besmettingen te groot wordt.

113 Kuipers: 'Nederlandse ziekenhuizen worden weer fors belast'

Verschil met dagelijks aantal nieuwe opnames

Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) houdt voortdurend het aantal ziekenopnames per dag bij. Per half uur krijgen zij door hoeveel nieuwe patiënten opgenomen zijn in Nederlandse ziekenhuizen. Donderdag zijn tot nu toe 29 mensen op een verpleegafdeling en 10 mensen op een ic-afdeling opgenomen. Dit aantal loopt naar verwachting nog op. Zo werden afgelopen dagen 150 tot 160 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis.

Steeds meer mensen in Nederland testen positief op het coronavirus, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Als gevolg zijn onlangs nieuwe coronamaatregelen ingevoerd. De eerste effecten zullen volgens het RIVM mogelijk volgende week zichtbaar worden.

RIVM: Aantal besmettingen mogelijk hoger

Sommige meldingen komen vanwege de verwerkingstijd met vertraging binnen. De cijfers stijgen echter al weken in een hoog tempo. Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen. Dit komt mede doordat het vanwege drukte bij de GGD's lastig is om een afspraak te maken.

De druk op de testcapaciteit moet afnemen nu er gestaag wordt opgeschaald. De testcapaciteit is onlangs uitgebreid naar 56.200 coronatests per dag, ruim 6.000 méér dan het ministerie van Volksgezondheid rond deze tijd had verwacht. Door uitbreiding konden vorige week vijftienduizend meer tests worden afgenomen dan in de voorgaande week.