Het aantal positieve coronatests in Duitsland is donderdag met 4.058 gestegen, een flinke stijging ten opzichte van de 2.828 gevallen die woensdag zijn gemeld. Het gaat volgens de autoriteiten om de grootste stijging sinds eind april.

Er zijn daarnaast zestien coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, evenveel als een dag eerder. Daarmee stijgt het dodental naar 9.578. Duitsland telt nu in totaal 310.144 bevestigde besmettingen.

Gezondheidsminister Jens Spahn spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling. "We willen een exponentiële stijging voorkomen", benadrukt hij. De minister zegt niet te verwachten dat de situatie erger wordt dan in maart en april, de piek van de uitbraak in het land.

Spahn is daarnaast kritisch over de "onwetendheid" van sommige burgers. Hij prijst de autoriteiten in Berlijn voor de verdere beperking van het nachtleven en sociale verkeer. In sommige districten van de Duitse hoofdstad worden relatief veel infecties geconstateerd.

RKI waarschuwt voor 10.000 besmettingen per dag

Volgens het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, kan het aantal positieve tests in het land naar zo'n tienduizend per dag stijgen. Als de inwoners van Duitsland zich aan de basisregels houden, kunnen ze een dergelijke stijging volgens het RKI voorkomen.

"De huidige situatie baart me veel zorgen", zegt Lothar Wieler, hoofd infectieziekten bij het RKI. "Ik vraag jullie om je aan de regels te houden." Uit de statistieken blijkt dat in Duitsland vooral jongeren een positieve testuitslag krijgen.

Naast de basisregels zijn in Duitsland diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Zo heeft het overgrote deel van deelstaten woensdag besloten dat inwoners van Duitse hoogrisicogebieden niet zomaar een hotelovernachting kunnen boeken in andere delen van het land.

De nieuwe absolute getallen van Duitsland zijn lager dan in veel nabijgelegen landen. Het is echter lastig om ze met elkaar te vergelijken. Er gelden namelijk afwijkende coronamaatregelen en daarnaast zijn er verschillen in bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid, de bevolkingssamenstelling en de kwaliteit van de zorg.

Stel je vraag