Het politiecellencomplex Hooghoudt in Groningen is gesloten nadat zeker vier medewerkers deze week positief testten op het coronavirus, meldt de politie donderdag. Zeker veertig personeelsleden zijn in quarantaine gegaan. Alle arrestanten zijn woensdagavond al overgebracht naar andere cellencomplexen.

Een aantal medewerkers is nog in afwachting van de testuitslag. De GGD Groningen is een bron- en contactonderzoek gestart. Het cellencomplex blijft tot nader order dicht.

Een politiewoordvoerder zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er arrestanten zijn besmet. Mochten zij klachten krijgen, dan worden ze net als de medewerkers getest, zegt hij.

De politie kan niet zeggen hoeveel arrestanten vastzaten in Hooghoudt. Het complex telt in totaal vijftig cellen.