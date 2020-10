De Amerikaanse president Donald Trump is woensdag weer aan het werk gegaan in zijn Oval Office, ondanks verwijten dat hij te nonchalant omgaat met de veiligheid van zijn medewerkers. Trump werd donderdag positief getest op het coronavirus en lag drie dagen in het ziekenhuis. In een Twitter-video kondigde hij aan dat hij de experimentele en vooralsnog onbewezen behandeling die hij zelf heeft ontvangen snel wil goedkeuren.

Sinds maandag is Trump weer terug in het Witte Huis. Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigt in gesprek met Amerikaanse media dat de president woensdag voor het eerst weer in zijn kantoor is geweest. Trump zou zijn bijgepraat over de orkaan Delta, die op dit moment naar de Golf van Mexico trekt, en over de onderhandelingen over een economisch steunpakket.

Volgens de woordvoerder kunnen de medewerkers van de president op een veilige manier hun werk toen. "We kunnen regelmatig desinfecteren", zegt hij.

Trump kreeg eerder het verwijt te nonchalant om te gaan met de veiligheid van de mensen in zijn omgeving. Zo verliet hij zondag kort het ziekenhuis waar hij verbleef om zich te laten rondrijden en naar aanhangers te zwaaien. Er zaten op dat moment beveiligers bij hem in de auto. Ook deed hij maandag bij aankomst in het Witte Huis meteen zijn mondkapje af.

Arts: 'President vertoont al 24 uur geen symptomen meer'

De arts van het Witte Huis Sean Conley maakte eerder op de dag bekend dat de president al 24 uur geen symptomen van het coronavirus meer zou vertonen. Ook zou hij al meer dan vier dagen koortsvrij zijn.

Het is nog niet bekend of dit betekent dat het tweede debat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november door kan gaan. Het debat staat op 15 oktober gepland.

In een Twitter-video, woensdag opgenomen voor het Oval Office, belooft Trump iedereen die net als hij ziek is geworden door het coronavirus een gratis behandeling met de synthetische antilichamen van de firma Regeneron. Hij zegt dat het een "zegen van God" is dat hij een coronabesmetting opliep; anders had hij nooit van dit medicijn gehoord.

De behandeling met Regeneron (officiële naam REGN-COV2) is een zogeheten cocktail van twee antilichamen die in een lab gemaakt zijn. Het onderzoek naar de cocktail begon in juni. Momenteel bevindt het zich in fase drie, waarin de veiligheid van een middel wordt getest op grotere groepen mensen. Wetenschappers noemen de behandeling "veelbelovend". De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) heeft de experimentele therapie nog niet officieel goedgekeurd, Trump wil echter via een noodtoestemming de weg vrijmaken.

Volgens Trump, die zelf het medicijn heeft gekregen, zijn er honderdduizenden doses aanwezig om snel verspreid te worden. Hij wil daarvoor het leger inzetten. "Ik zei: 'Laat me het innemen.' Het was mijn suggestie. Het was ongelooflijk hoe het werkte. Iedereen moet dezelfde behandeling krijgen als ik. Als je in het ziekenhuis ligt, dan krijg je het gratis."

Trump erkende ook dat een vaccin tegen het coronavirus waarschijnlijk niet voor de verkiezingen beschikbaar zal zijn, ondanks zijn belofte dat dat wel het geval zou zijn.