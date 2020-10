Italië stelt coronatests verplicht voor reizigers uit Nederland, België, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk, die ook op de Italiaanse vliegvelden kunnen worden afgenomen. Het land noteerde woensdag de grootste dagelijkse stijging van het aantal positieve tests sinds medio april (3.678). In Frankrijk werd bij bijna negentienduizend personen het virus vastgesteld, een dagrecord en stijging van bijna negenduizend positieve tests ten opzichte van dinsdag.

Om de corona-uitbraak in het land in te dammen, kondigde de Franse president Emmanuel Macron alvast nieuwe maatregelen aan. In hoeverre het land verder op slot gaat, is nog niet duidelijk. Macron wil de gebieden aanpakken waar het virus "het hardst toeslaat".

Macron benadrukte daarnaast dat het gaat om aanvullende maatregelen: in Parijs moesten dinsdag al alle cafés de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast geldt voor de Franse hoofdstad en de directe omgeving de hoogste alarmfase voor coronadreiging

De nieuwe aanscherpingen worden donderdag om 16.00 uur bekendgemaakt door de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran en de minister van Financiën Bruno Le Maire.

De Nederlandse overheid gaf eerder al een negatief reisadvies af voor tientallen Franse departementen. Als de nieuwe maatregelen de bewegingsvrijheid van Nederlanders verder inperken, ligt het in lijn der verwachting dat heel Frankrijk binnenkort op 'oranje' wordt gezet.

Italië verplicht coronatest voor Nederlanders en mondkapje voor inwoners

Italië haalde woensdag ook de teugels aan. Inwoners worden voortaan verplicht om buiten een mondkapje te dragen, een maatregel die diverse regionale regeringen al eerder hadden getroffen.

Toen het virus in augustus en september opnieuw om zich heen greep in landen als Spanje en Frankrijk, leek Italië de zaken nog onder controle te hebben. Het aantal dagelijkse positieve tests nam weliswaar geleidelijk toe, maar bleef tussen de duizend en achttienhonderd schommelen.

Sinds oktober worden dagelijks echter zo'n 2.500 Italianen positief getest op het virus. De regering heeft zich nog niet uitgelaten over verdere maatregelen.

Ook Duitsland en België treffen maatregelen ten opzichte van Nederland

Behalve Italië en Frankrijk namen ook Duitsland en België maatregelen ten opzichte van Nederland. Beide buurlanden zien alleen de provincie Zeeland nog als een plaats met een lage besmettingsgraad.

Duitsland heeft daarom bewijs van een negatieve coronatest verplicht gesteld voor inwoners van Nederland uit de overige elf provincies, terwijl België alle niet noodzakelijke reizen naar Nederland afraadt. Inwoners die langer dan twee dagen in Nederland verblijven, moeten bij aankomst in België in quarantaine en een coronatest ondergaan.