Nederland heeft in de afgelopen 24 uur 4.996 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dit blijkt woensdagmiddag uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meeste positieve testgevallen vonden plaats in de vier grote steden: Amsterdam (461), Rotterdam (326), Den Haag (251) en Utrecht (185).

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam de afgelopen 24 uur met 46 toe, blijkt woensdagmiddag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) nam met 20 toe tot 210. Buiten de ic om liggen er nu 26 coronapatiënten meer in het ziekenhuis.

Het RIVM registreerde 63 nieuwe ziekenhuisopnames en daarnaast 36 sterfgevallen. Hiervan komen sommige meldingen met vertraging binnen, wat dus betekent dat niet alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen 24 uur plaatsvonden.

Effect maatregelen uit zich mogelijk volgende week

Steeds meer mensen in Nederland testen positief op het coronavirus, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Als gevolg zijn onlangs nieuwe coronamaatregelen ingevoerd. De eerste effecten zullen volgens het RIVM mogelijk volgende week zichtbaar worden.

Het instituut schat dat op dit moment 146.000 personen in Nederland besmettelijk zijn. Dat waren er in juli volgens de verwachtingen slechts een paar duizend. Het aantal bevestigde besmettingen in Nederland ligt lager doordat niet iedereen zich wil of kan laten testen.