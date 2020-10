De eerste coronasneltests zijn goedgekeurd, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag tegen de NOS. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke manier deze tests van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott het beste gebruikt kunnen worden.

De twee tests, waarvan de uitslag na een kwartier bekend is, zijn goedgekeurd na een onderzoek van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht. In totaal worden in Nederland vijf varianten onderzocht op betrouwbaarheid.

In de komende weken wordt in de praktijk onderzocht op welke manier de sneltests kunnen worden ingezet naast de PCR-test die nu in de teststraten wordt gebruikt. Volgens De Jonge is het mogelijk dat de sneltests worden ingezet in de aparte teststraten voor het onderwijs- en zorgpersoneel.

"Maar ook in andere vitale beroepen", zegt de minister tegen de NOS. "Of voor mensen die positief naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen. Of voor gebruikers van de corona-app."

De Jonge maakt zich geen zorgen over een eventuele schaarste aan sneltests. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een optie op in totaal 2,4 miljoen sneltests genomen, zodat ze ingezet kunnen worden als ze in een bepaalde situatie geschikt blijken.

Coronasneltests worden op drie plekken getest

De tests van BD en Abbott zijn tijdens het onderzoek gebruikt in teststraten in Utrecht en Breda en op Aruba. Aan dit onderzoek deden in totaal 1.529 personen mee. Ter controle is in die gevallen ook een PCR-test afgenomen.

De PCR-test, waarvan de uitslag 24 tot 48 uur later bekend is, is erg gevoelig. Dit betekent dat ook een persoon met heel weinig virus een positieve uitslag krijgt. Bij een sneltest is dat niet het geval. De twee sneltests zijn in staat mensen met veel virus te detecteren.

De onderzoekers hadden volgens de NOS geen enkele keer te maken met een foutpositieve uitslag. Dit betekent dat mensen zonder besmetting geen positieve testuitslag kregen. Het UMC Utrecht meldt daarnaast dat bij de sneltests 90 personen een positieve uitslag kregen, terwijl dat er bij de PCR-test 123 waren.

"Dit komt voor wanneer de hoeveelheid virus dat aanwezig is erg laag is", zegt arts-microbioloog Marije Hofstra. "Dat hoeft niet erg te zijn, omdat mensen met een lagere hoeveelheid virus waarschijnlijk minder bijdragen aan nieuwe besmettingen dan mensen met een hoge hoeveelheid virus."

Verbetering: In een oudere versie van dit artikel stond ten onrechte dat een van de sneltests in het onderzoek een foutpositieve uitslag gaf. Alle uitslagen bleken echter te kloppen.